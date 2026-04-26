Od zabrane prodaje elektronskih cigareta maloletnicima do jasnijeg isticanja cena i strožih pravila za online trgovinu, zakon donosi niz novina koje bi trebalo da utiču na svakodnevnu kupovinu.

Ipak, ključno pitanje ostaje isto hoće li se novi propisi zaista primenjivati u praksi, piše Blic.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na zaštitu maloletnika.

Novim pravilima zabranjuje se prodaja ne samo klasičnih cigareta već i srodnih proizvoda, uključujući elektronske cigarete.

Ova mera usklađena je sa evropskom praksom i ima za cilj da ograniči dostupnost ovih proizvoda mlađima od 18 godina. Novi zakoni uvode i dodatna pravila za internet prodaju, koja je poslednjih godina u velikom usponu.

Fokus je na većoj transparentnosti i jasnijim uslovima kupovine:

precizno informisanje o proizvodu

jasno istaknuti uslovi isporuke

lakši proces reklamacija i povraćaja robe

Cilj je da se smanji prostor za zloupotrebe i poveća poverenje kupaca u onlajn kupovinu.

Jedna od čestih primedbi potrošača odnosi se na nejasne ili zbunjujuće cene.

Novi propisi nalažu da cene moraju biti jasno istaknute i razumljive, bez skrivenih troškova. Time se pokušava sprečiti praksa u kojoj kupci tek na kasi ili pri finalizaciji online kupovine saznaju stvarnu cenu proizvoda.

Zakon o trgovačkim praksama prvi put uvodi precizna pravila koja definišu šta se smatra nepoštenim ponašanjem na tržištu.

Uvedene su takozvane crne i sive liste

crna lista obuhvata jasno zabranjene prakse

siva lista odnosi se na uslovno dozvoljene situacije koje se dodatno proveravaju

Cilj je uspostavljanje fer odnosa između trgovaca, proizvođača i kupaca.

Jedna od novina je i uvođenje instituta uzbunjivača.

Reč je o mehanizmu koji omogućava da se nepravilnosti prijave ukoliko postoje ozbiljne sumnje na nepoštene trgovačke prakse. Time se dodatno jača kontrola tržišta iznutra.

Iako zakon donosi niz pozitivnih promena, deo stručnjaka upozorava na jednu važnu izmenu.

Zakon o zaštiti potrošača više nema automatsku prednost u slučaju sukoba sa drugim zakonima, već će Vlada odlučivati koji propisi imaju prioritet u određenim situacijama.

To otvara pitanje kako će se ova pravila primenjivati u praksi i da li će zaista ići u korist kupaca. Iako su nova pravila na papiru jasna, građani nisu uvereni da će se ona dosledno primenjivati zbog ranijih iskustava.

Upravo zato će ključni test za nove zakone biti njihova primena na terenu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

