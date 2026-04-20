Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuju snažan rast BDP-a po glavi stanovnika širom Evrope do 2030. godine, ali se rangiranje najbogatijih zemalja neće dramatično promeniti, piše Juronjuz.

Iako će skoro sve ekonomije rasti, ključna razlika ostaje između zemalja koje su već na vrhu i onih koje još uvek pokušavaju da sustignu evropski prosek.

Analiza obuhvata 41 evropsku zemlju, uključujući članice EU, zemlje kandidate, zemlje EFTA i Ujedinjeno Kraljevstvo, i posmatra nominalni BDP po glavi stanovnika i BDP po glavi stanovnika prema paritetu kupovne moći (PKM), što je bolji pokazatelj realnog životnog standarda.

Prema projekcijama MMF-a, Irska bi trebalo da preuzme od Luksemburga prvo mesto po paritetu kupovne moći do 2030. godine.

Međutim, postoji važna napomena u vezi sa Irskom - njen BDP snažno povećava prisustvo multinacionalnih kompanija, tako da zvanični podaci često ne odražavaju u potpunosti stvarnu snagu domaće ekonomije.

Projekcija TOP 5 najbogatijih europskih zamalja Irska Luksemburg Norveška Švicarska Danska

Najjače velike ekonomije u Evropi

Među pet najvećih evropskih ekonomija, Nemačka će biti najbolji učesnik, sa BDP-om po glavi stanovnika na 12. mestu u Evropi.

Francuska sledi na 15. mestu, Ujedinjeno Kraljevstvo na 16. mestu, Italija na 18. mestu, dok bi Španija ostala najslabije rangirana među velikim - na 22. mestu. Ovo pokazuje da veličina ekonomije ne znači nužno i viši životni standard po glavi stanovnika.

Najslabije evropske zemlje ostaju na dnu. Na dnu liste i dalje dominiraju zemlje kandidati za EU. Projektovano je da će Ukrajina i Moldavija ostati među najslabijima po pitanju BDP-a po glavi stanovnika do 2030. godine.

Među zemljama članicama EU, očekuje se da će Bugarska ostati najniže, dok će Grčka zadesiti najveći pad na rang listi - sa 29. na 32. mesto.

S druge strane, Kipar bi mogao da ostvari najveći napredak i skoči sa 16. na 13. mesto. Velike razlike unutar Evropske unije Isključujući Luksemburg i Irsku, Danska bi bila lider među članicama EU, sa skoro dvostruko većim BDP-om po glavi stanovnika od Grčke, koja ostaje na dnu razvijenijih članica.

U nominalnom iznosu, razlike su još veće: Luksemburg - više od 152 hiljade evra po glavi stanovnika Irska - oko 138 hiljada evra Bugarska - oko 28 hiljada evra Evropa ostaje podeljena, piše Poslovni dnevnik.

Glavni zaključak projekcija je da će Evropa ostati jasno podeljena do 2030. Sever i zapad kontinenta zadržaće svoje vodeće pozicije, dok istok Evrope, uprkos rastu, nastavlja da zaostaje. Za zemlje poput Hrvatske, to znači nastavak konvergencije sa evropskim prosekom, ali i činjenicu da će sustizanje najbogatijih članica trajati godinama.

