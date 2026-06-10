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Bitkoin u padu - obim trgovine prešao 32,45 milijardi evra 

Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.10 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,75 odsto na 53.314,25 evra.

Autor:  Biljana Delibašić
10.06.2026.15:42
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Bitkoin u padu - obim trgovine prešao 32,45 milijardi evra 
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Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 32,45 milijardi evra, što je više nego u utorak, prenosi Tanjug.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 9 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno manje u odnosu na jučerašnjih 10.

Vrednost bitkoina je u protekloj sedmici pala za 16 odsto, što predstavlja najgori nedeljni rezultat od kolapsa berze FTX u 2022. godini, a trend se nastavio i u ovoj nedelji.

Glavni razlozi pada su povlačenje sredstava iz ETF fondova vezanih za bitkoin, pogoršanje tehničkih indikatora i promenu očekivanja u vezi sa kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Blumberg.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,68 odsto na 1.416,58 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,64 odsto na 510,02 evra. 

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 3,26 odsto na 55,58 evra, a avalanš (AVAX) za 2,93 odsto na 5,67 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,45 evro, što je za 4,45 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute STG, STRAX i HMSTR.

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Bitkoin Berza kripto Bajnens

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