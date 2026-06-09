Tvorac ChatGPT-a je u ponedeljak rekao da je podneo nacrt prospekta za svoju početnu javnu ponudu Komisiji za hartije od vrednosti SAD.

Ovaj potez dolazi nekoliko dana pre nego što SpaceX treba da održi svoju početnu javnu ponudu, koja bi mogla da prikupi 86 milijardi dolara i proceni vrednost Maskovog konglomerata raketno-veštačke inteligencije na 1,78 biliona dolara, i nedelju dana nakon što je Anthropic podneo sopstvene zahteve, piše Blic.

Početna javna ponuda OpenAI-a označiće test apetita investitora na javnom tržištu za kompaniju sa neviđenim rastom prihoda, ali i ogromnim gubicima koji bi mogli da traju godinama.

„Još nismo odlučili o vremenu; moglo bi potrajati jer postoje stvari koje želimo da uradimo, a koje su verovatno lakše kao privatna kompanija“, rekao je OpenAI u saopštenju. „Ali to je komplikovan skup kompromisa i daje nam mogućnost da ranije izađemo na berzu ako se to pokaže kao najbolja opcija.“

Startap ulaže velika sredstva u istraživanje veštačke inteligencije kako bi ostao ispred konkurencije, uključujući Gugl i Antropik, kao i da bi proširio računarsku snagu potrebnu za opsluživanje 900 miliona korisnika ChatGPT-a.

Mask izgubio na sudu

Potez kompanije sa sedištem u San Francisku da nastavi sa svojim planovima za početnu javnu ponudu akcija (IPO) dolazi nakon što je kalifornijski sud prošlog meseca odbacio Maskovu tužbu protiv OpenAI-ja i njegovog šefa Sema Altmana, uklanjajući ključnu prepreku za početnu javnu ponudu akcija (IPO).

OpenAI je sarađivao sa bankarima u Goldman Saksu i Morgan Stanliju i advokatima u Cooley-ju poslednjih nekoliko meseci, rekli su ljudi upoznati sa njegovim pripremama ranije za FT. Podnošenje zahteva u ponedeljak stavlja OpenAI na put da počne sa trgovanjem na jesen, rekli su oni.

Već je jedna od najvrednijih privatnih kompanija na svetu, pošto je u martu zatvorila rekordnu rundu finansiranja do 122 milijarde dolara. Kao deo tog sporazuma, prikupljeno je 3 milijarde dolara od malih investitora, kojima će biti data šira prilika da investiraju u startap kada on izađe na berzu.

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