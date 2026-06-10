Belex15 pao za 0,01 odsto, a Belexline je neznatno pao za 0,12 odsto.

Na listi dobitnika prvo mesto zauzela je Goša FOM iz Smederevske Palanke sa rastom akcija od 2,96 odsto, koje su na zatvaranju vredele 1.600 dinara.

Drugo mesto zauzela je beogradska kompanija Fintel energija, čije su akcije porasle 1,69 odsto i na kraju trgovanja vredele 600 dinara.

Prvo mesto na listi gubitnika zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla, čije su akcije pale za 0,24 odsto i na zatvaranju vredele po 2.075 dinara.

Sledi beogradsko Dunav osiguranje sa padom akcija od 0,05 odsto i vrednošću od 1.930 dinara.

Akcijama upravo te dve beogradske kompanije danas je najviše trgovano, pa je Aerodrom Nikola Tesla zabeležio promet od 2.259.317 dinara, a na drugom mestu je Dunav osiguranje sa prometovanih 1.474.820 dinara.

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