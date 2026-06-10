Više od polovine ispitanika, odnosno 52,1 odsto, izjasnila se protiv uvođenja evra, čime je dodatno produbljen jaz između zagovornika i protivnika promene valute.
Ministarka finansija Elizabet Svanteson najavila je da će vlada, u slučaju pobede na opštim izborima u septembru, pokrenuti zvaničnu istragu o prednostima i manama prelaska na evro, ali politička scena nije složna po ovom pitanju.
Vladajući Liberali vide evro kao šansu za jačanje bezbednosnih i ekonomskih veza usled pretnji iz Rusije, dok desničarski Švedski demokrati zahtevaju referendum i najavljuju kampanju protiv napuštanja krune.
Socijaldemokrate, najveća opoziciona partija, navode da trenutno ne podržavaju inicijativu za prelazak na evro.
Zagovornici usvajanja evra ističu da se više od 60 odsto švedske trgovine obavlja sa blokom EU i da bi jedinstvena valuta olakšala izvoz, ali građani su većinski protiv ukidanja krune, što su potvrdili i glasanjem na referendumu 2003. godine.
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Finansije i Berza
Evro izgubio poverenje - Švedska daje prednost svojoj valuti
Podrška građana Švedske uvođenju evra opada drugu godinu zaredom, što pokazuje da Šveđani i dalje imaju poverenja u sopstvenu valutu, švedsku krunu, u nestabilnim ekonomskim vremenima, pokazuje danas objavljeno istraživanje Zavoda za statistiku Švedske (SCB).
Više od polovine ispitanika, odnosno 52,1 odsto, izjasnila se protiv uvođenja evra, čime je dodatno produbljen jaz između zagovornika i protivnika promene valute.
Finansije i Berza
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