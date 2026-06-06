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Srbija plaća preko mreže - NBS: U maju izvršeno 11.653.107 transakcija u sistemu za instant plaćanja

U sistemu za instant plaćanja - IPS NBS u maju je realizovano 11.653.107 transakcija, objavila je Narodna banka Srbije.

Autor:  Stanko Stamenković
06.06.2026.08:11
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Srbija plaća preko mreže - NBS: U maju izvršeno 11.653.107 transakcija u sistemu za instant plaćanja
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Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 375.907, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od jedne sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 145,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 4.691,2 miliona dinara, piše Tanjug.

Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije omogućava jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu.

Sistem funkcioniše 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, a zahvaljujući ovom sistemu, kako navodi Narodna banka Srbije, građani i privredni subjekti mogu vršiti plaćanja lako i brzo, s bilo kog mesta i u koje god vreme, odnosno i vikendom, neradnim danima ili noću, a primalac plaćanja novac dobija na raspolaganje u svega nekoliko sekundi.

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