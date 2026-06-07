Finansije i Berza
Bitkoin u slobodnom padu - sad vredi 59.000 dolara
Finansije i Berza
Da li stiže preokret - sedam ključnih zemalja odlučuju
13:24 Finansije i Berza
Razočaranje u trgovanje AI čipovima - Nasdaq zabeležio najteži dnevni pad u 14 meseci
14:17 Finansije i Berza
Siniša Mali: "Rebalans budžeta u septembru ili oktobru"
09:52 Finansije i Berza
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi premašio 341,86 miliona dinara
18:19 Finansije i Berza
Grčka uvodi porez na digitalne valute
16:34 Finansije i Berza
Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra
15:26 Finansije i Berza
Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen
18:14 Finansije i Berza
Pozitivni signali sa tržišta kapitala - očekuje se veća aktivnost na Beogradskoj berzi
16:26 Finansije i Berza
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Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,38
|117,73
|USD
|100,74
|101,05
|101,35
|CAD
|72,43
|72,65
|72,87
|AUD
|71,75
|71,97
|72,19
|GBP
|135,24
|135,65
|136,05
|CHF
|127,63
|128,01
|128,4
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|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
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|ETH
|1.379,81 €
|LTC
|36,48 €
|DOT
|0,83 €
|BCH
|191,30 €
|LINK
|6,55 €
|BNB
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|XMR
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