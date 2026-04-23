"Ima milion podataka koje danas možemo da iznesemo, koji govore o neverovatnom uspehu celog ovog projekta i to ne samo iz ugla koji je valjda svima očigledan, a to je kako ovaj prostor izgleda danas u odnosu na to kako je izgledao pre desetak godina. I od mesta i stecišta onih koji bi bežali od zakona, do zmijarnika, močvarnog područja, od svega drugog napravili smo najlepši deo jugoistočne Evrope", rekao je Vučić na svečanosti, kojoj je prisustvao i osnivač i predsednik kompanije "Eagle Hills" Muhamed Alabar.

Vučić je naglasio da je smo sa tim projektom uspeli zahvaljujući građanima Srbije, zahvaljujući onima koji su istrajali u svojim snovima da se takav napredak dogodi.

"I ono što me je vodilo od početka, bio sam i mlađi i imao i više energije, i dalje znam da sam za tu jednu stvar bio apsolutno u pravu, a to je da uvek morate da imate velike snove. Ti snovi ne smeju da budu upereni protiv bilo koga, već ti snovi moraju da budu upereni za stvaranje dobrih dela, ponekad i čuda, koja će ostaviti trag u našoj istoriji. Ko god šta govorio, kako god šta govorio, ovo će ostati zapisano u svim istorijskim udžbenicima i ko i kad i kako je pokrenuo. A mi, gospodine Alabar, bez Vas to ne bismo mogli. I zvuči kao da se šalite kada govorite da ste postali poznati zahvaljujući Beogradu, iako se mnogim ljudima i u regionu i u Evropi, izuzetno dopada ovo što ste ovde uradili", dodao je Vučić, piše Tanjug.

Istakao je da je Alabar poznat po tome što je izgradio pola Dubaija, pola Abu Dabija, pola Emirata.

"I znaju ljudi šta sve možete i koliko možete. Hvala Vam na posvećenosti, hvala Vam na trudu, hvala Vam što nas nikada niste kao zemlju ucenjivali, hvala Vam što ste uvek bili od podrške i pomoći, hvala Vam što ste razumeli potrebe naših građana", istakao je predsednik Vučić.

On je rekao da je vidikovac na Kuli Beograd novi simbol Srbije kao i da je Beograd na vodi pravljen za sve građane i zahvalio što je njegova molba za sniženje cene ulaznice za posetu vidikovcu prihvaćena.

"Nismo mi ovo pravili samo za bogate. Bogati mogu ovde da kupuju stanove i mogu da žive. Radujemo se tome, radujemo se njihovoj sreći i uspehu, jer ovo je postalo najlepše mesto u našoj zemlji. Ali ja ću biti radostan kada sva vrata ovde širom budemo otvorili svim drugim građanima i onim najsiromašnijim i onim siromašnijim i onim niže srednje klase, srednje klase, više srednje klase, da svi mogu da dođu da vide šta je to što su oni izgradili. Ovo pripada svim ljudima, svim građanima naše zemlje", kazao je Vučić tokom otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd.

Navodeći da je čuo da su opredelili cenu od 800 do 1.000 dinara u zavisnosti od dela dana, Vučić je zamolio da se cene spuste kako bi svi građani, iz svih delova Srbije mogli da dođu.

"Moja želja je da ovaj projekat pripada ne samo svim Beograđanima, već svim građanima Srbije. Ako možete da spustite te cene malo da ljudi mogu da dođu na vidikovac, zato što nismo mi ovo pravili za elitu ili za jedan mali sloj ljudi. Sve ovo smo gradili i pravili za ceo naš narod, za sve naše građane iz svih delova Srbije", kazao je Vučić.

Istakao je da se sa vidikovca u krugu od 360 stepeni, pruža najlepši pogled u celoj jugoistočnoj Evropi i dodao da tu imaju i suveniri i kafić, a da građani mogu da vide svaki deo Beograda na najlepši mogući način.

"Nema pogleda koji sa ovim može da se poredi", naglasio je Vučić i dodao da će moći da se vidi kako se obezbeđuje mesto za "Belgrade Eye" (beogradsko oko) sa druge obale Save, ali i kako već počinju i kreću radovi i na pešačkom mostu, odnosno starom Železničkom mostu.

Takođe, kako je naveo Vučić, moći će da se vidi uskoro i da se postavljaju prvi stubovi za novi most, koji bi u kratkom vremenskom roku trebalo da bude i završen.

"Ali, moći ćete da vidite i koliko velelepnih stvari smo sve uradili i gde je već krenuo produžetak promenade prema Adi Ciganliji. Tako ćemo spojiti Adu Ciganliju ne samo sa Dorćolom, već i dalje ka Pančevačkom mostu. I sve to radimo ne za mali broj ljudi, već to radimo za sve naše ljude, za sve naše građane, da mogu da voze bicikle, da mogu da šetaju, da mogu da voze trotinete, da mogu da uživaju u lepotama našeg grada", rekao je Vučić.

Navodeći da je obišao sve glavne gradove u Evropi, Vučić je kazao da nema nijedan grad koji ima takvu promenadu, računajući i Oslo i Barselonu.

"Nijedan grad neće imati ovakvu promenadu kakvu će da ima Beograd. Želim da čestitam svim građanima Srbije, ne samo Beograda, na jednoj velikoj stvari, a naša je da brinemo dalje", kazao je Vučić.

Zahvalio je što je njegova molba za sniženje cene ulaznice prihvaćena i dodao da će svaki građanin Srbije biti ponosan na svoju zemlju, ponosan na sve što je u prethodnih 10 godina, 11 godina urađeno, što je zajednički urađeno.

"Mnogo vam hvala na svemu tome. Ovo je novi simbol Srbije, novi i landmark i benchmark za našu zemlju i čestitam vama što ste to napravili, izgradili. Sve sam vidikovce svuda obišao, malo koji je ovako lep kao ovaj u našem Beogradu. I to je i za sve Srbe iz regiona, iz celog sveta, da mogu da se ponose svojom metropolom, da mogu da se ponose onim za šta su zaslužni. A posebno hvala svima onima koji su verovali u nas kada smo lestvicu postavljali visoko i kada smo velike snove sanjali", rekao je Vučić.

Izrazio je ogromnu zahvalnost osnivaču i predsednik kompanije "Igl hils" Muhamedu Alabaru, ali i svima koji su u Beogradu radili naporno da se snovi ostvare.

Posebno je zahvalio predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šejku Muhamedu bin Zajedu Al Nahijanu.

"Molim vas da prenesete moje najsrdačnije pozdrave, uz želju da mir zavlada u zalivu i da se ponovo vrati velikim pobedama i ogromnim uspesima kakve je pravio i činio do sada", rekao je Vučić obraćajući se Alabaru.

Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck". Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi. Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom. Pristup je u potpunosti prilagođen porodicama i svim generacijama posetilaca.

Najmodernija i tehnološki najnaprednija platforma u regionu nudi priliku da se Beograd sagleda iz sasvim novog, neotkrivenog ugla.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji.

Kula Beograd svečano je otvorena u septembru 2024. godine, a otvorio je predsednik Aleksandar Vučić.

