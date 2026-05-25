Mali je na Instagramu naveo da je ta bespovratna pomoć namenjena "malim, ali pametnim" projektima u oblastima obrazovanja, zdravstva, zelene energije i lokalnog razvoja, ocenjujući da taj paket predstavlja snažan temelj za nove investicije, transfer znanja i tehnologija, kao i dalji ekonomski i institucionalni razvoj Srbije, uz minimalno opterećenje budžeta u početnoj fazi.

"Srbija i Kina nastavljaju da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo koje smo gradili decenijama, a poslednjih godina podigli na nivo čeličnog prijateljstva. U Pekingu smo potpisali niz sporazuma koji proširuju saradnju u oblasti pravosuđa, bezbednosti, ekonomije, obrazovanja, digitalizacije i zaštite životne sredine. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv kriminala, zeleni razvoj i 'pametna' rešenja u obrazovanju i infrastrukturi", naveo je Mali.

Ministar je ukazao da je planirana i intenzivna saradnja Srbije i NR Kine u razvoju ljudskih resursa, kroz obuke, stručne programe, digitalizaciju više od 600 škola i razvoj sistema "pametnog obrazovanja", kao i savremenih bezbednosnih kapaciteta.

Dodao je da danas potpisani sporazumi u Pekingu između srpske i kineske delegacije obuhvataju i unapređenje trgovine i carinskih procedura kroz koncept "pametne carine", kao i jačanje medijske saradnje i zajedničku promociju, uključujući Ekspo 2027 u Beogradu.

"Hvala prijateljima na uvažavanju koje pokazuju našoj zemlji i našem predsedniku. Srbija i Kina mogu sve zajedno!", poručio je Mali.

