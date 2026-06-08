Belex15 je bio u minusu od 0,34 odsto, a Belexline za 0,32 odsto. Na listi dobitnika nije bilo nijedne kompanije.

Na listi gubitnika našla se firma "Goša FOM" iz Smederevske Palanke čije su akcije pale za 4,23 odsto i na zatvaranju vredele po 1.700 dinara.

Sledi kompanija "Metalac" iz Gornjeg Milanovca sa padom cene od 1,23 odsto i akcijama koje su vredele 2.010 dinara.

Akcijama kompanije "Metalac" danas je najviše trgovano uz promet od 402.020 dinara, a na drugom mestu našlo se beogradsko "Dunav osiguranje" sa prometom od 212.300 dinara.

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