Početna stanica za obilazak najviše tačke srpske prestonice nalazi se na drugom spratu Galerije, kod centra za kupovinu ulaznica (ulaz 1, lift lobi A), odakle se pešačkom pasarelom, koja povezuje šoping centar i Kulu Beograd, dolazi do lift lobija sa interaktivnim sadržajima.

Zahvaljujući najbržim liftovima u zemlji, za svega 25 sekundi vožnje stiže se do 41. sprata na 155. metru iznad zemlje.

Sa zastakljenog vidikovca pruža se pogled od 360 stepeni na čitav grad i njegove brojne znamenitosti. Multimedijalni kaleidoskopi specijalno izrađeni za Kulu Beograd nude video-priče o značajnim delovima grada.

Na najvišoj tački Beograda postavljeni su i teleskopi sa moćnim sočivima, koja omogućavaju da i najudaljeniji delovi grada postanu jasno vidljivi.

Hram Svetog Save, Kalemegdan, Avala, Istočna i Zapadna kapija Beograda, novobeogradski bulevari i drugi simboli prestonice odatle će biti dostupni kao na dlanu.

Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10.00 do 22.00 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom, piše Tanjug.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji. Kula Beograd svečano je otvorena u septembru 2024. godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

