Skup je otvorila Randa Akeel iz Svetske banke, koja je zahvalila Ministarstvu finansija, Narodnoj banci Srbije i Komisiji za hartije od vrednosti na saradnji u okviru programa JCAP, globalne inicijative pokrenute 2017. godine sa ciljem razvoja tržišta kapitala u zemljama u razvoju.

Ona je istakla da je fokus programa u Srbiji tokom ove godine usmeren na izradu nove Strategije razvoja tržišta kapitala, povećanje likvidnosti tržišta državnih obveznica i razvoj sekundarnog tržišta, kao i na jačanje uloge institucionalnih investitora.

"Institucionalni investitori, poput penzijskih fondova, osiguravajućih društava i investicionih fondova, predstavljaju temelj efikasnog tržišta kapitala. Oni obezbeđuju stabilno dugoročno finansiranje, unapređuju likvidnost tržišta i usmeravaju štednju ka produktivnim investicijama", rekla je Akeel.

Prema njenim rečima, Srbija je ostvarila značajan napredak, ali i dalje postoje strukturni izazovi koji ograničavaju puni potencijal institucionalnih investitora, zbog čega će zaključci sa ovog skupa biti korišćeni za izradu preporuka i akcionog plana za buduće reforme.

Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović ocenio je da se Srbija nalazi na važnoj prekretnici kada je reč o razvoju finansijskog sistema i tržišta kapitala.

"Nalazimo se na prekretnici na mnogo načina. Trenutno smo u procesu usvajanja čitavog korpusa novih zakona radi usaglašavanja sa regulativom Evropske unije, ali istovremeno imamo priliku da kroz te propise odgovorimo i na konkretne izazove koje danas vidimo na domaćem tržištu", rekao je Popović.

On je naglasio da institucionalni investitori moraju imati značajno aktivniju ulogu u narednom periodu, posebno imajući u vidu izazove sa kojima se tržište suočavalo prethodnih godina.

"Investitori su važni i zato želimo da nastavimo dijalog sa tržištem. Otvoreni smo za sve predloge kako kao regulator i donosilac propisa možemo da podržimo aktivnije učešće svih aktera finansijskog sistema", poručio je Popović.

Govoreći o planovima Ministarstva finansija, on je podsetio da se nastavlja realizacija Programa za razvoj tržišta korporativnih obveznica do 2028. godine, ali i najavio aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu daljem unapređenju domaćeg tržišta kapitala.

Posebnu pažnju privukla je najava pripreme nove Strategije razvoja tržišta kapitala Srbije.

Popović je rekao da današnja konferencija predstavlja važan korak u pripremi aktivnosti koje će prethoditi izradi novog strateškog dokumenta, kao i da Ministarstvo finansija u saradnji sa Svetskom bankom radi na sveobuhvatnom istraživanju koje će obuhvatiti celokupan finansijski sistem i sve njegove aktere.

Prema njegovim rečima, rezultati tog istraživanja trebalo bi da posluže kao osnova za definisanje budućih mera i pravaca razvoja domaćeg tržišta kapitala.

On je najavio i uvođenje novih finansijskih instrumenata na domaće tržište.

Prema njegovim rečima, do kraja godine planirano je pokretanje tržišta za trgovanje karbonskim emisijama, odnosno EU dozvolama za emisiju ugljenika, dok je za narednu godinu u planu lansiranje tržišta tokenizovanih finansijskih instrumenata.

"Otvaramo novi prostor i za finansijske institucije i za privredu, stvarajući dodatne mogućnosti za investiranje i nove izvore finansiranja", istakao je Popović.

On je zaključio da Srbija trenutno ima jedinstvenu priliku da kroz usvajanje novog regulatornog okvira istovremeno unapredi efikasnost tržišta kapitala i pripremi domaći finansijski sektor za buduće članstvo u Evropskoj uniji.

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