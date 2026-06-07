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Da li stiže preokret - sedam ključnih zemalja odlučuju

Sedam ključnih članica saveza OPEK+ danas bi moglo da odobri povećanje proizvodnje nafte za jul za 188.000 barela dnevno u odnosu na jun, prenosi Rojters, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

 

Autor:  Stanko Stamenković
07.06.2026.13:24
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Da li stiže preokret - sedam ključnih zemalja odlučuju
Foto: Nikola Fific / Shutterstock.com
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Prema navodima izvora, predloženo povećanje bilo bi identično onom koje je primenjeno za jun, dok je nešto manje od povećanja zabeleženih u aprilu i maju, delom zbog promene proizvodnog statusa Ujedinjenih Arapskih Emirata unutar sistema kvota OPEK+.

"Sedam učesnica najverovatnije će doneti odluku o povećanju kvota za 188.000 barela dnevno od jula", rekao je neimenovani izvor., prenosi Tanjug. 

Konačna odluka još nije zvanično potvrđena i očekuje se nakon današnjeg sastanka.

Prema medijskim izveštajima, tokom ministarskog sastanka OPEK+ ne očekuju se značajnije izmene postojeće politike proizvodnje nafte, osim mogućeg povećanja kvota za pojedine članice.

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