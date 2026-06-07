Da li stiže preokret - sedam ključnih zemalja odlučuju

Prema navodima izvora, predloženo povećanje bilo bi identično onom koje je primenjeno za jun, dok je nešto manje od povećanja zabeleženih u aprilu i maju, delom zbog promene proizvodnog statusa Ujedinjenih Arapskih Emirata unutar sistema kvota OPEK+.
"Sedam učesnica najverovatnije će doneti odluku o povećanju kvota za 188.000 barela dnevno od jula", rekao je neimenovani izvor., prenosi Tanjug.
Konačna odluka još nije zvanično potvrđena i očekuje se nakon današnjeg sastanka.
Prema medijskim izveštajima, tokom ministarskog sastanka OPEK+ ne očekuju se značajnije izmene postojeće politike proizvodnje nafte, osim mogućeg povećanja kvota za pojedine članice.
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