Narodna banka Srbije se od 13. marta nalazi u registru SEPA Evropskog platnog saveta, čime je i formalno potvrđena usklađenost našeg sistema sa evropskim standardima.

Operacionalizacija plaćanja unutar ove šeme počinje 5. maja, što će građanima i privredi omogućiti da transakcije u evrima izvršavaju znatno brže i uz manje troškove.

Srbija je postala 41. članica Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), a puna primena novih pravila donosi suštinske promene u načinu na koji se novac prenosi preko granice.

Gostujući u emisiji "U središtu pažnje" Radio Beograda 1, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković istakao je da je ovo ključni korak u ekonomskoj integraciji Srbije sa Evropskom unijom.

"Ono što je suštinski ideja kod SEPA jeste da se briše određena vrsta razlike između domaćih i međunarodnih plaćanja u evrima. Postojale su određene prekogranične transakcije koje su uključivale veći broj posredničkih banaka i to je na neki način povećavalo i troškove, ali i vreme da se transakcija realizuje", objasnio je profesor Mijušković.

Uštede za građane i studente u inostranstvu

Glavna prednost za građane biće brzina i povoljniji uslovi prilikom slanja i prijema novca, uključujući i porodične doznake. Umesto dosadašnjeg čekanja od nekoliko dana, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana.

"Ako roditelj iz Srbije šalje novac studentu u Beču, menja se visina provizije i brzina dostupnosti sredstava. Ako je transakcija realizovana u ponedeljak, novac će kod običnog SEPA plaćanja biti na računu u utorak, a kod instant plaćanja kroz par minuta, odnosno svega nekoliko sekundi. Ušteda se ostvaruje i za onog ko šalje i za onog ko prima novac", naveo je profesor, uz napomenu da za ovaj sistem nije neophodno da evro bude zvanična valuta države, što potvrđuje primer Švedske.

Veća konkurentnost firmi i magnet za investitore

Za domaću privredu, SEPA znači veću likvidnost i efikasnije upravljanje novčanim tokovima. Firme će robu koju prodaju u inostranstvu moći da naplaćuju znatno brže, što smanjuje potrebu za dodatnim zaduživanjem i složenim bankarskim aranžmanima.

"Smanjenje operativnog rizika i troškova poslovanja direktno povećava konkurentnost naših firmi na evropskom tržištu. Takođe, ovo je snažan signal stranim investitorima. Članstvo u SEPA šalje poruku o stabilnosti i integraciji sa evropskim finansijskim tržištem, što investitorima čini okolnosti poznatim", naglasio je Mijušković.

Bezbednost i tehnička spremnost banaka

Iako sistem donosi brojne prednosti kroz razvoj digitalnih tehnologija, profesor Mijušković napominje da postoje i standardni rizici svojstveni modernim plaćanjima.

"Postoje sajber bezbednosne pretnje i potreba za prilagođavanjem korisnika, ali ti izazovi nisu atipični i mogu se uspešno kontrolisati. Ključno je odgovorno i mudro korišćenje tehnologija uz poštovanje protokola kako bi transakcije bile bezbedno dopremljene", ističe Mijušković.

Većina poslovnih banaka u Srbiji nalazi se u završnoj fazi tehničkog prilagođavanja. Prve transakcije se očekuju odmah nakon 5. maja, dok se puna integracija celog finansijskog tržišta planira u narednim mesecima.

Prema rečima profesora Mijuškovića, ekonomski efekti će biti višestruki, s obzirom na to da je Evropska unija najveći spoljnotrgovinski partner Srbije.

