Mask sprema najveći IPO poslednjih godina - Spejsiks cilja procenu od 1,75 biliona dolara

Kompanija SpaceX milijardera Ilon Mask planira ogromnu inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO), kojom želi da prikupi čak 75 milijardi dolara i dostigne procenjenu vrednost od 1,75 biliona dolara.

SpejsIks planira jednu od najvećih berzanskih ponuda

Kako prenosi Rojters, kompanija planira prodaju 555,6 miliona akcija po ciljanoj ceni od 135 dolara po akciji.

Rojters navodi da bi IPO SpejsIksa mogao da bude jedna od najznačajnijih berzanskih ponuda u novijoj istoriji, rame uz rame sa vodećim AI kompanijama poput OpenAI i Anthropic.

„IPO SpejsIksa smatra se jednom od najznačajnijih berzanskih ponuda u novijoj istoriji“ - navodi Rojters.

Vrednost kompanije procenjena na 1,75 biliona dolara

Prema pisanju Rojtersa, visoka procena vrednosti kompanije zasniva se na dominantnoj poziciji SpejsIksa u raketnoj tehnologiji i satelitskim komunikacijama, ali i na potencijalnim budućim tržištima.

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„Procena vrednosti kompanije zasniva se na dominantnoj poziciji SpejsIksa u oblastima raketne tehnologije i satelitskih komunikacija, ali i na tržištima koja tek treba da nastanu“ - prenosi Rojters.

Među tim tržištima navode se buduće misije na Mars, kao i podatkovni centri za veštačku inteligenciju smešteni u svemiru.

Neobičan potez pred izlazak na berzu

Agencija ističe da je određivanje konkretne ciljne cene akcije u ovoj fazi veoma neuobičajeno, pošto kompanije uglavnom prvo definišu okvirni cenovni raspon, a zatim kroz sastanke sa investitorima ispituju interesovanje tržišta, piše Telegraf Biznis.

Prema ranijim informacijama, SpejsIks razmatra mogućnost da čak 30 odsto ukupne ponude bude dostupno malim investitorima.

„To je neuobičajeno velika tranša namenjena malim investitorima, osmišljena kako bi se iskoristila ogromna popularnost Ilona Maska i dodatno proširilo vlasništvo nad kompanijom“ - ocenjuje Rojters.

Turneja za investitore počinje uskoro

Kako prenosi Rojters, turneja SpejsIksa za potencijalne investitore trebalo bi da počne već u četvrtak.

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