"Pre nekih mesec dana uveli smo i mogućnost kupovine mesečnih karata. Kroz par klikova naši putnici dobijaju svoje mesečne karte. Ne moraju da stoje u redovima", rekao je Pejičić za Tanjug.
Digitalizacija u Srbijavozu ne obuhvata samo usluge za putnike, već i kompletno unutrašnje poslovanje. U toku je završna faza implementacije projekta EMIS, u okviru kojeg se poslovni proces koji rade mašinovođe prebacuje iz papira u tablete.
Softver je već u operativnoj upotrebi kod dela mašinovođa, čime je rad značajno modernizovan i ubrzan.
