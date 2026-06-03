EUR EUR 117,06 117,41din 117,77
USD USD 100,57 100,87din 101,17
CAD CAD 72,63 72,85din 73,07
AUD AUD 72,03 72,25din 72,46
GBP GBP 135,41 135,82din 136,23
CHF CHF 127,88 128,27din 128,65
KURSNA LISTA

Srbija

Jedan potez penzionera može da ugrozi isplatu penzije iz inostranstva

Mnogi penzioneri koji žive u Srbiji, a ostvaruju penziju u inostranstvu, razmišljaju o povratku na tržište rada - bilo zbog dodatne zarade ili želje da ostanu aktivni.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.12:31
0
Jedan potez penzionera može da ugrozi isplatu penzije iz inostranstva
Foto: Shutterstock
Nerealne zarade - koliko sudije zarađuju na Svetskom prvenstvu
Foto: Dziurek/Shutterstock
 Nerealne zarade - koliko sudije zarađuju na Svetskom prvenstvu
Prethodna vest
Vučić sa predstavnicima Uzbekistana o unapređenju ekonomske saradnje
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav
 Vučić sa predstavnicima Uzbekistana o unapređenju ekonomske saradnje
Sledeća vest

 

Međutim, postavlja se važno pitanje: da li rad u Srbiji može da utiče na isplatu inostrane penzije? Jedan od takvih slučajeva je i penzioner iz Zrenjanina koji ima 68 godina, prima penziju iz Švajcarske i dobio je ponudu za posao u Srbiji, gde i živi, uz zabrinutost da bi mogao da izgubi već stečeno pravo.

Prema važećim pravilima, korisnici inostranih penzija imaju pravo da rade ili obavljaju samostalnu delatnost u Srbiji, ali uz određene obaveze. Najvažnija je dužnost da o novom radnom angažovanju obaveste nadležnu instituciju u zemlji iz koje primaju penziju.

"To znači da je u ovakvim situacijama neophodno kontaktirati švajcarskog nosioca osiguranja i proveriti da li radni angažman u Srbiji utiče na nastavak isplate penzije. Pravila se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i u zavisnosti od osnova po kome se lice ponovo osigurava - da li je u pitanju zaposlenje, samostalna delatnost, osnivanje firme ili ugovor o delu. Posebno je važno da se jasno definiše oblik angažovanja, jer različiti sistemi socijalnog osiguranja te kategorije mogu različito tretirati", kažu u PIO fondu, piše Kamatica.

Oni dalje naglašavaju da u nekim slučajevima, rad uz penziju ne utiče na njenu isplatu, dok u drugim može dovesti do obaveze prijave ili čak korekcije iznosa. Takođe, Fond PIO Srbije ima obavezu da o novom osiguranju obavesti inostrane nosioce osiguranja, što dodatno naglašava važnost transparentnosti u ovakvim situacijama.

"U suprotnom, korisnik može doći u neprijatnu situaciju da mora da vraća već primljene iznose penzije", naglašavaju u Fondu.

Zbog toga se stručnjaci savetuju da se pre bilo kakvog zaposlenja ili potpisivanja ugovora u Srbiji obavezno zatraži zvanično tumačenje nadležne institucije u zemlji koja isplaćuje penziju, kako bi se izbegli potencijalni finansijski i pravni problemi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac penzija inostranstvo penzioneri

Povezane vesti

Kraj jedne ere - Britanci uvode potpuno novi dizajn novčanica
Foto: Krakenimages.com/Shutterstock

Kraj jedne ere - Britanci uvode potpuno novi dizajn novčanica

12:06 | 0
Zarada preko 4.300 evra po hektaru - biljka koju su mnogi zanemarili postaje sve traženija
Shutterstock

Zarada preko 4.300 evra po hektaru - biljka koju su mnogi zanemarili postaje sve traženija

10:44 | 0
Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti
Foto: John Wreford/Shutterstock

Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti

10:25 | 0
Sve više mladih odlazi u penziju već sa 30 godina - generacija Z okreće leđa klasičnom poslu
Shuterstock

Sve više mladih odlazi u penziju već sa 30 godina - generacija Z okreće leđa klasičnom poslu

09:15 | 0
Mnogi ga nazivaju skrivenim biserom Evrope - sve više ljudi letuje upravo ovde
shutterstock

Mnogi ga nazivaju skrivenim biserom Evrope - sve više ljudi letuje upravo ovde

13:37 | 0
Komentari (0)

Srbija

Vučić sa predstavnicima Uzbekistana o unapređenju ekonomske saradnje
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav

Vučić sa predstavnicima Uzbekistana o unapređenju ekonomske saradnje

12:34 Srbija
Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti
Foto: John Wreford/Shutterstock

Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti

10:25 Srbija
Stroga pravila za probne dozvole u Srbiji - šta vozači početnici ne smeju da rade
Pexels

Stroga pravila za probne dozvole u Srbiji - šta vozači početnici ne smeju da rade

09:49 Srbija
Svi koriste AI, malo ko zna kako zaista radi - srpski stručnjaci se ne plaše veštačke inteligencije, oni je stvaraju
Foto: DC Studio/Shutterstock

Svi koriste AI, malo ko zna kako zaista radi - srpski stručnjaci se ne plaše veštačke inteligencije, oni je stvaraju

17:25 Srbija
Odakle stižu milijarde u Srbiju - Vučić: "Ne možemo da čekamo zauvek"
Alo!

Odakle stižu milijarde u Srbiju - Vučić: "Ne možemo da čekamo zauvek"

14:22 Srbija
Nema odmora u junu - šta srpski ratari sada masovno sade, a šta jure da oberu
Foto: Suburbanium/Shutterstock

Nema odmora u junu - šta srpski ratari sada masovno sade, a šta jure da oberu

14:03 Srbija
Sajber bezbednost kao temelj digitalnog razvoja - predstavljeni novi uvidi o ekosistemu i tržištu rada u Srbiji
Foto: Marina Jančević

Sajber bezbednost kao temelj digitalnog razvoja - predstavljeni novi uvidi o ekosistemu i tržištu rada u Srbiji

13:44 Srbija
Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom
Shutterstock

Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom

13:20 Srbija
Vučić sa zvaničnikom UAE - u fokusu investicije i zajednički projekti
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav

Vučić sa zvaničnikom UAE - u fokusu investicije i zajednički projekti

12:28 Srbija
Srbija dobija fabriku u Šapcu - Mali najavio proizvodnju do 2.000 robota godišnje
Foto: Instagram/printscreen/mali_sinisa

Srbija dobija fabriku u Šapcu - Mali najavio proizvodnju do 2.000 robota godišnje

11:01 Srbija

Najnovije

Najčitanije

10min

OPEK povećava kvote, proizvodnja značajno pala 

15min

Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja

28min

Turiste na Tasosu sačekale šok cene - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra

29min

Vučić sa predstavnicima Uzbekistana o unapređenju ekonomske saradnje

32min

Jedan potez penzionera može da ugrozi isplatu penzije iz inostranstva

1D

Tajna potopljenog sveta u BiH - ispod ovog jezera kriju se sela, groblja i istorija stara vekovima

1D

Svet zavisi od njene pšenice - Rusija ostvarila jednu od najvećih žetvi u istoriji i pojačava izvoz

1D

Uz par klikova do karte - aplikacija Srbijavoza već ima 400.000 korisnika

1D

Zovu ga "Mala Toskana" - blizu Beograda su pravili vino koje se služilo na dvorovima

1D

Šteta se meri hiljadama evra - nova štetočina zadaje glavobolju hrvatskim poljoprivrednicima

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,57 100,87 101,17
CAD CAD 72,63 72,85 73,07
AUD AUD 72,03 72,25 72,46
GBP GBP 135,41 135,82 136,23
CHF CHF 127,88 128,27 128,65

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.384,00 €
ETH ETH 1.597,46 €
LTC LTC 40,82 €
DOT DOT 0,93 €
BCH BCH 225,55 €
LINK LINK 7,21 €
BNB BNB 557,83 €
XMR XMR 289,83 €
Powered by CoinGecko API