Papadakis je za Tanjug rekla da operativna primena SEPA sistema u Srbij, koja je počela juče, pruža bolju automatizaciju poslovanja, podiže efikasnost i doprinosi ekonomičnijem poslovanju između građana i pirvrednika Srbije sa inostranim partnerima.

Na pitanje koliko će brže biti slanje i prijem novca uz SEPA sistem i koliko će se sada čekati da novac stigne na račun, Papadakis je navela da se u proseku do sada čekalo tri radna da novac stigne korisnicima sredstava, u zavisnosti od države, banke, dok će sada u okviru SEPA platnog sistema plaćanja novac biti na računu istog ili najkasnije narednog dana, zavisno od toga kada je nalog unet u platni sistem.

Odgovarajući na pitanje kako ćemo mi odavde slati novac, pod kojim uslovima i pod kakvim pravilima s obzirom na to da je u Srbiji na snazi Zakon o deviznom poslovanju, Papadakis je rekla da to znači da ista pravila i dalje važe, samo da je platna šema drugačija.

Kako je objasnila, to za slanje novca znači da postupak ostaje manje više isti, odnosno da ostaju ista propisana ograničenja u pogledu osnova i dokumentacije koja se prilaže, dok je kod priliva situacija drugačija.

Papadakis je istakla da za priliv novca, prema SEPA pravilima, račun klijenta mora da se zaduži sredstvima odnosno da mu legne novac na račun tokom istog dana, i dodala da je na klijentu tokom tog ili najkasnije narednog dana unese ispravnu šifru osnove i dostavi propisanu dokumentaciju ukoliko takva obaveza postoji.

"Ne mogu da dam precizan podatak na kojem su nivou novčane transakcije sa zemljama EU i koliko će građani i privreda uštedeti kroz ovaj sistem, uštede će sigurno biti. Mi ne razgovaramo o konkretnim iznosima tarifa kada su banke u pitanju jer je to deo poslovne politike i poslovne tajne kada se formiraju cene svake banke. Videli smo da postoje razliku u tarifama pojedinih banaka, to zavisi od načina na koji banke posluju", izjavila je ona.

Papadakis je naglasila da neće sve transakcije prema inostranstvu biti vršene preko SEPA sistema, već isključivo one koje su u evrima.

Kako je navela, tokom prvog dana primene SEPA sistema se pokazalo da u privredi ne mogu sve transakcije da se izvrše preko SEPA šeme jer ona predviđa podeljene troškove, odnosno da primalac i platilac dele troškove, s obzirom na to da je u ugovorima u privredi predviđeno da klijent snosi sve troškove.

Papadakis je rekla da treba da prođe neko vreme da se te stavke isprave u ugovorima, i dodala da će se puni efekti ovog sistema, posebno kada je privreda u pitanju, videti tek kasnije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.