Iako FIFA još nije objavila zvanične honorare za Svetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, poslednji dostupni podaci odnose se na Svetsko prvenstvo 2022. u Kataru i pokazuju koliko bi se moglo zaraditi na najvećem fudbalskom takmičenju.

Svaki sudija je dobio fiksnu naknadu od 70.000 američkih dolara (oko 64.500 evra) samo za učešće na turniru. Pomoćne sudije su zaradile 25.000 dolara (oko 23.000 evra) garantovanih honorara. Pored toga, postojale su dodatne naknade za svaku utakmicu koju su sudili.

Koliko se plaćalo po utakmici?

Glavni sudija je dobijao 3.000 dolara (oko 2.750 evra) za utakmicu grupne faze, dok je za utakmice nokaut faze i finala naknada porasla na 10.000 dolara (oko 9.200 evra).

Pomoćni sudije i četvrti službeni lica zarađivali su 2.500 dolara (oko 2.300 evra) tokom grupne faze i 5.000 dolara (oko 4.600 evra) u finalnom kolu takmičenja. VAR sudije su takođe dobijale posebne naknade. Za utakmice grupne faze dobijale su po 3.000 dolara, a za nokaut fazu i finale 5.000 dolara.

Najuspešniji bi mogli da zarade bogatstvo Prema procenama, sudija koji bi pobedio u najviše utakmica, uključujući i finale Svetskog prvenstva, mogao bi da zaradi do 300.000 dolara, odnosno oko 276.000 evra, tokom Svetskog prvenstva 2022. godine, piše tportal.

Pomoćni i četvrti sudije mogli bi da zarade do približno 150.000 dolara (oko 138.000 evra), dok bi VAR sudije imale potencijalnu platu od oko 175.000 dolara (oko 161.000 evra). Još uvek nije poznato da li će FIFA povećati naknade za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

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