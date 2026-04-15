Dok u Kini ovaj električni "shooting brake" košta 269.800 juana, odnosno oko 33.500 evra, u Evropi počinje od oko 115.000 evra.

Razlika je ogromna, ali nije slučajna. Na prvi pogled, mali deo razlike može se objasniti troškovima. Evropska unija primenjuje carine od 27 odsto na kineske električne automobile, što uključuje 17 odsto "kaznenih carina" na kineske električne automobile i 10 odsto klasičnih carina na sve automobile iz Kine.

Tu su i troškovi transporta, homologacije, adaptacije vešanja evropskim putevima, razvoja prodajne mreže i PDV-a. Ali čak i kada se sve ovo doda kineskoj ceni, ne dostiže ni polovinu iznosa od 115.000 evra.

Analize poput one S&P Global Mobility jasno ukazuju na to da ključ leži u strategiji. BYD ne pokušava da proda Denza kao "jeftin kineski automobil", već kao konkurenta ustaljenim premijum modelima.

Cena je postavljena tako da je pozicionirana ispod modela poput Porsche Panamera, što jasno pokazuje ciljnu publiku.

Takav pristup označava preokret u percepciji kineskih proizvođača. Dok su do sada dominirali nižim i srednjim segmentima, sada pokušavaju da uđu u premijum klasu, gde cena nije samo trošak, već i poruka. Visoka cena signalizira ekskluzivnost, a dodatna zarada omogućava finansiranje širenja infrastrukture, prodajne mreže i marketinga.

Upravo marketing igra važnu ulogu. Lansiranje Denza u Evropi prati kampanja sa Danijelom Krejgom, što dodatno naglašava ambiciju brenda da se pozicionira uz luksuzna imena. Istovremeno, sam automobil nudi impresivne brojke, 1149 KS, izuzetno brzo punjenje i napredne funkcije poput mogućnosti bočnog kretanja prilikom parkiranja.

Ali ulazak u premijum segment nikada nije lak. Istorija je pokazala da čak i etablirani proizvođači poput Leksusa teško osvajaju evropske kupce u ovom cenovnom rangu.

Poverenje se gradi godinama, a kupci koji troše šestocifreni iznos retko rizikuju sa nepoznatim brendovima.

