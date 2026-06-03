Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna

Krađe katalizatora poslednjih godina postaju sve veći problem za vlasnike automobila, a stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožena starija vozila sa benzinskim motorima zbog vrednih metala koji se nalaze u ovom delu automobila.

Zašto lopovi kradu katalizatore?

Stručnjaci iz ADAC upozoravaju da su katalizatori veoma privlačni kriminalcima zbog plemenitih metala koje sadrže.

Reč je prvenstveno o:

platini

paladijumu

rodijumu

Posebno je tražen rodijum, čija cena na tržištu dostiže i oko 150.000 evra po kilogramu.

Zbog toga lopovi sve češće ciljaju automobile kod kojih se katalizator može brzo skinuti, piše Fenix-magazin/MD.

Ovi modeli automobila su najčešće na meti

Prema podacima ADAC-a, stariji automobili predstavljaju najlakšu metu jer je njihov katalizator često postavljen ispod poda vozila i lako dostupan.

Među modelima koji se posebno izdvajaju po učestalosti krađa nalaze se:

Volkswagen Polo Mk3

Opel Astra G

Toyota Prius

Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Space Wagon

SEAT Arosa

Volkswagen Lupo

Honda Jazz

Kod novijih vozila katalizator je uglavnom smešten bliže motoru, što otežava krađu.

Kako zaštititi automobil?

Stručnjaci savetuju da se vozilo parkira u zatvorenoj garaži ili na dobro osvetljenim i prometnim mestima.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti alarmni sistemi sa senzorima nagiba i vibracija, kao i sistemi koji vlasniku šalju obaveštenje na telefon.

Olakšava vožnju, posebno u gradu - dugme koje spasava, a vozači ga ne koriste, više o tome pročitajte OVDE.

Šteta može biti ogromna

Kada dođe do krađe katalizatora, vozilo više ne ispunjava uslove za regularno učešće u saobraćaju, a automobil postaje znatno bučniji zbog direktnog izlaza izduvnih gasova.

Troškovi šlep službe, popravke i ugradnje novog katalizatora često prelaze 1.000 evra.

Ko plaća štetu?

Vozačima koji imaju delimično ili puno kasko osiguranje šteta od krađe katalizatora uglavnom je pokrivena polisom.

S druge strane, vlasnici vozila koji imaju samo obavezno osiguranje troškove popravke moraju da plate sami.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: