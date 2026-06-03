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Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna

Stručnjaci iz ADAC upozoravaju da su katalizatori veoma privlačni kriminalcima zbog plemenitih metala koje sadrže.

Autor:  Nina Stojanović
03.06.2026.10:36
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Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna
Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
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Krađe katalizatora poslednjih godina postaju sve veći problem za vlasnike automobila, a stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožena starija vozila sa benzinskim motorima zbog vrednih metala koji se nalaze u ovom delu automobila.

Zašto lopovi kradu katalizatore?

Stručnjaci iz ADAC upozoravaju da su katalizatori veoma privlačni kriminalcima zbog plemenitih metala koje sadrže.

Reč je prvenstveno o:

  • platini
  • paladijumu
  • rodijumu

Posebno je tražen rodijum, čija cena na tržištu dostiže i oko 150.000 evra po kilogramu.

Zbog toga lopovi sve češće ciljaju automobile kod kojih se katalizator može brzo skinuti, piše Fenix-magazin/MD. 

Ovi modeli automobila su najčešće na meti

Prema podacima ADAC-a, stariji automobili predstavljaju najlakšu metu jer je njihov katalizator često postavljen ispod poda vozila i lako dostupan.

Među modelima koji se posebno izdvajaju po učestalosti krađa nalaze se:

  • Volkswagen Polo Mk3
  • Opel Astra G
  • Toyota Prius
  • Mitsubishi Carisma
  • Mitsubishi Space Wagon
  • SEAT Arosa
  • Volkswagen Lupo
  • Honda Jazz

Kod novijih vozila katalizator je uglavnom smešten bliže motoru, što otežava krađu.

Kako zaštititi automobil?

Stručnjaci savetuju da se vozilo parkira u zatvorenoj garaži ili na dobro osvetljenim i prometnim mestima.

Dodatnu zaštitu mogu pružiti alarmni sistemi sa senzorima nagiba i vibracija, kao i sistemi koji vlasniku šalju obaveštenje na telefon.

Olakšava vožnju, posebno u gradu - dugme koje spasava, a vozači ga ne koriste, više o tome pročitajte OVDE

Šteta može biti ogromna

Kada dođe do krađe katalizatora, vozilo više ne ispunjava uslove za regularno učešće u saobraćaju, a automobil postaje znatno bučniji zbog direktnog izlaza izduvnih gasova.

Troškovi šlep službe, popravke i ugradnje novog katalizatora često prelaze 1.000 evra.

Ko plaća štetu?

Vozačima koji imaju delimično ili puno kasko osiguranje šteta od krađe katalizatora uglavnom je pokrivena polisom.

S druge strane, vlasnici vozila koji imaju samo obavezno osiguranje troškove popravke moraju da plate sami.

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