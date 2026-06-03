Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna

Krađe katalizatora poslednjih godina postaju sve veći problem za vlasnike automobila, a stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožena starija vozila sa benzinskim motorima zbog vrednih metala koji se nalaze u ovom delu automobila.
Zašto lopovi kradu katalizatore?
Stručnjaci iz ADAC upozoravaju da su katalizatori veoma privlačni kriminalcima zbog plemenitih metala koje sadrže.
Reč je prvenstveno o:
- platini
- paladijumu
- rodijumu
Posebno je tražen rodijum, čija cena na tržištu dostiže i oko 150.000 evra po kilogramu.
Zbog toga lopovi sve češće ciljaju automobile kod kojih se katalizator može brzo skinuti, piše Fenix-magazin/MD.
Ovi modeli automobila su najčešće na meti
Prema podacima ADAC-a, stariji automobili predstavljaju najlakšu metu jer je njihov katalizator često postavljen ispod poda vozila i lako dostupan.
Među modelima koji se posebno izdvajaju po učestalosti krađa nalaze se:
- Volkswagen Polo Mk3
- Opel Astra G
- Toyota Prius
- Mitsubishi Carisma
- Mitsubishi Space Wagon
- SEAT Arosa
- Volkswagen Lupo
- Honda Jazz
Kod novijih vozila katalizator je uglavnom smešten bliže motoru, što otežava krađu.
Kako zaštititi automobil?
Stručnjaci savetuju da se vozilo parkira u zatvorenoj garaži ili na dobro osvetljenim i prometnim mestima.
Dodatnu zaštitu mogu pružiti alarmni sistemi sa senzorima nagiba i vibracija, kao i sistemi koji vlasniku šalju obaveštenje na telefon.
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Šteta može biti ogromna
Kada dođe do krađe katalizatora, vozilo više ne ispunjava uslove za regularno učešće u saobraćaju, a automobil postaje znatno bučniji zbog direktnog izlaza izduvnih gasova.
Troškovi šlep službe, popravke i ugradnje novog katalizatora često prelaze 1.000 evra.
Ko plaća štetu?
Vozačima koji imaju delimično ili puno kasko osiguranje šteta od krađe katalizatora uglavnom je pokrivena polisom.
S druge strane, vlasnici vozila koji imaju samo obavezno osiguranje troškove popravke moraju da plate sami.
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