U sistem su uključene sve članice Evropske unije, kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarska, Velika Britanija, ali i niz država regiona i šire Evrope, među kojima su Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Srbija je prošle godine postala 41. član SEPA, a od danas banke su tehnički i operativno spremne za izvršavanje SEPA plaćanja, što znači da građani i privreda mogu očekivati brže i povoljnije transakcije u evrima ka inostranstvu i iz inostranstva.

Narodna banka Srbije ima ključnu ulogu u procesu - kako u implementaciji SEPA platnih šema, tako i u nadzoru nad usklađivanjem poslovnih banaka sa evropskim pravilima i standardima.

U centralnoj banci navode da će nove mogućnosti posebno doprineti efikasnijem platnom prometu, smanjenju troškova transakcija i boljoj povezanosti domaćeg finansijskog sistema sa evropskim tržištem.

Ulazak u SEPA sistem deo je šireg procesa modernizacije platnih usluga i daljeg usklađivanja Srbije sa evropskim finansijskim okvirom, uz očekivanje da će banke u narednom periodu u potpunosti prilagoditi svoje sisteme i tarifne modele novim pravilima.

Pored standardnih SEPA transfera, u narednim fazama očekuje se i postepeno uvođenje instant plaćanja, što bi dodatno ubrzalo izvršavanje transakcija u evrima.

Uvođenje SEPA sistema u Srbiji za građane to znači jeftinije, brže i transparentnije transfere u evrima ka i iz Evrope, rekao je za Bizportal profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Veljko M. Mijušković

"Umesto da novac putuje od dva do pet dana i da se izgubi 10-30 evra na provizijama, cilj je da sredstva stižu u roku od 24 sata, a trošak se svodi na nekoliko evra ili manje. To se posebno odnosi na doznake, plaćanje kirije, školovanja ili usluga u EU", objasnio je on.

Na pitanje kakve sve pogodnosti SEPA donosi građanima i privredi, on navodi da građani dobijaju niže troškove i veću sigurnost da će poslati ili primiti tačan iznos.

"Privreda dobija bržu naplatu, bolji cash flow i niže transakcione troškove. Za firme koje rade sa EU, troškovi transfera mogu pasti i do 70 - 80 odsto, što direktno utiče na konkurentnost", kazao je Mijušković.

Građani neće morati da menjaju kartice niti račune, već će dobiti obaveštenje od svoje banke i ažurirane aplikacije, a za transfer će biti dovoljan samo IBAN broj.

"Građani ne moraju da menjaju ni račune ni kartice. Koristi se isti IBAN račun u evrima. Razlika je 'u pozadini' - način na koji banke procesiraju transakcije. U početnoj fazi neke banke će i dalje koristiti posrednike, ali će se sistem brzo optimizovati", rekao je profesor.

S obzirom da Zakon o deviznom poslovanju ostaje na snazi, kako kaže, to znači da SEPA ne menja monetarni suverenitet Srbije - dinar ostaje osnovna valuta.

"SEPA se odnosi samo na plaćanja u evrima i funkcioniše unutar postojećeg regulatornog okvira", dodao je naš sagovornik.

Govoreći o bezbednosti ovog sistema, profesor naglašava da SEPA koristi visoke standarde bezbednosti, uključujući jaku autentifikaciju i stroge kontrole transakcija.

Kako kaže, rizici postoje kao i u svakom digitalnom sistemu, ali su na nivou EU standarda i niži nego kod klasičnih međunarodnih transfera sa više posrednika.

Profesor Mijušković napominje da je ovaj korak veoma važan za evropsku integraciju Srbije.

"Ovo je praktična finansijska integracija sa EU i pre formalnog članstva. Srbija time postaje deo jedinstvenog evropskog platnog prostora od preko 40 zemalja, što šalje signal investitorima i olakšava poslovanje", zaključio je on.

