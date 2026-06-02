Porodica Krznar, koja uzgaja lešnike na 20 hektara, nakon ogromne štete od smrdibuba, sada se suočava sa novom pretnjom - invazivnom japanskom bubom.

"Pretprošle godine imali smo veoma veliku štetu od smrdibuba, skoro polovina naših plodova je bila oštećena. Borimo se ekološkim sredstvima iako sam konvencionalni poljoprivrednik. Zarađujemo mnogo novca, oko 1.000 evra po hektaru“, tvrdi za Dnevnik Damir Krznar, proizvođač lešnika.

Poljoprivrednici su sada zabrinuti zbog nove štetočine koja napada više od 400 useva, uključujući kukuruz, vinovu lozu i voćke.

"Čuo sam da dolazi japanska buba, kontaktirao sam kolege koji su pretrpeli štetu od nje. Bore se protiv nje kao protiv smrdibuba, istim sredstvima jer drugih nema", rekao je on.

Posledice napada ove bube, koja je metalno zelene boje i ima bakarno-smeđa krila, direktno utiču na tržišnu vrednost useva.

"Dobija tamnu mrlju, suši se iznutra, truli. Dobija loš miris, pa nije prihvatljiva kupcima", dodaje Filip Krznar, uzgajivač lešnika.

Japanska buba (Popillia japonica), ili japanska kornjača, prvi put je potvrđena početkom godine u zagrebačkom parku šumi Maksimir tokom zvaničnog pregleda, nakon čega je usvojen Akcioni plan za sprečavanje njenog širenja.

Odrasle jedinke uništavaju lišće i plodove, dok larve napadaju korenje, zbog čega je na terenu postavljeno 33 zamke.

"Ovo su zamke čiji je cilj hvatanje odraslih buba, i mužjaka i ženki. Ova štetočina je takozvana autostoperka i veoma dobro se širi na velike udaljenosti prevoznim sredstvima, kako vazdušnim tako i drumskim, putnicima", kaže Maja Pintar iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Nadzor traje do kraja septembra, ali efikasnu zaštitu otežavaju stroga pravila Evropske unije o upotrebi pesticida, piše Dnevno.hr

"Stoga ima dovoljno prostora za širenje bilo kakvih štetočina, što stvara dodatni problem poljoprivrednicima da blagovremeno suzbiju štetočine. Širenje je neumoljivo, a to vidimo ne samo iz ovog već i iz mnoštva drugih primera“" ističe Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Nadležne službe su pozvale građane da odmah prijave ako uoče japansku bubu.

