MMF dodatno, prognozira da će inflacija do kraja godine biti oko 3,5 odsto.

O ovim temama, govorio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodrag Savić, piše Blic.

Rast od 3 odsto među najboljima u Evropi

Srbija je u prvom kvartalu 2024. godine zabeležila realni rast BDP-a od 3 odsto, što je rezultat koji se svrstava među najbolje u Evropi. Prema rečima profesora Savića, u teškim vremenima ovakva stopa rasta je značajno iznad proseka i ohrabruje, s obzirom na to da su mnoge razvijene zemlje na ivici recesije.

„Dobro je u jednom teškom vremenu kad imate takvu stopu rasta... ona u najmanju ruku ohrabruje,” navodi Savić za "Blic TV", ali upozorava da se današnja kriza bitno razlikuje od one iz 2008. godine jer je svet potpuno podeljen ratovima i nepredvidivim odlukama velikih sila.

MMF savetuje vraćanje akciza: "Standardni recept"

Jedna od preporuka MMF-a je da bi smanjene akcize na gorivo trebalo ukinuti u bliskoj budućnosti. Profesor Savić objašnjava da je to njihov „standardni recept” za punjenje budžeta, što bi državi omogućilo nastavak velikih investicija poput autoputa „Karađorđe”. Ipak, on smatra da je dosadašnja odluka države da se odrekne dela prihoda od akciza bila ispravna.

„To je bila žrtva države Srbije: smanjili ste budžetske prihode da ne bi ušli opet u onaj kovitlac inflacije koji, kad se otme kontroli, više niko ne može tu da nam pomogne,” ističe Savić. On upozorava da bi nekontrolisani rast cene nafte mogao dovesti do lančanog poskupljenja svih proizvoda, što bi direktno ugrozilo životni standard.

Inflacija od 3,5 odsto

Iako je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od oko 3%, a MMF predviđa 3,5% do kraja godine, profesor Savić naglašava da prosečan građanin to ne doživljava uvek na isti način.

„Kada imate da vam rastu cene komunalnih usluga i cenu hrane, to za ljude koji su siromašni neće biti uteha,” kaže profesor, objašnjavajući da makroekonomski pokazatelji mogu biti odlični, ali da dekompozicija rasta pokazuje da hrana i osnovne potrepštine često beleže veći rast od proseka.

EXPO 2027 kao motor razvoja

Uprkos globalnoj nestabilnosti, Savić optimizam temelji na projektima poput EXPO 2027. On smatra da je to sjajna prilika za Srbiju, poredeći potencijal Beograda sa Lisabonom, koji se nakon ovakve izložbe transformisao u veliki turistički centar.

„To je jedan zgodan prostor da se praktično spoji sa Ekspom i da imamo neki novi Beograd,” zaključuje Savić, ističući da infrastrukturni objekti i stanovi izgrađeni za ovu priliku ostaju na korist svim građanima Srbije.

