Podaci pokazuju da je tanker sa kineskom posadom utovario teret u svojoj poslednjoj luci pristajanja, Hamriji, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Tanjug.



"Rič Stari" je prvi tanker koji je prošao kroz Ormuski moreuz i koji je izašao iz Persijskog zaliva od juče u 16.00 sati po srednjoevropskom vremenu, kada je počela američka blokada saobraćaja iz iranskih luka, prenosi Rojters.



Tanker i njegov vlasnik, kompanija "Šangaj sjuanrun šiping", pod američkim su sankcijama zbog poslovanja sa Iranom.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.