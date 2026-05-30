Jug Srbije ima šansu - šta kineske investicije znače za radnike "Jumka" i "Simpa"

Posao u tim fabrikama je sigurniji za radnike zato što Kinezi dolaze da ostanu, rekao je prof. dr Ljubodrag Savić, sindikat Jumka zakazao sastanak za ponedeljak.

Autor:  Stanko Stamenković
30.05.2026.07:25
Najava kineskih investicija u "Jumko" i "Simpo" na jugu Srbije dočekani su s dozom opreza. Ovo nije prvi put da se pominju strana ulaganja i podizanje iz pepela nekadašnjih industrijskih giganata na kojima su tranzicija, ratovi i sankcije ostavili trajne posledice.
U vranjskim "Jumku" i "Simpu" nekada je radilo blizu 20.000 radnika, a danas je taj broj jedva 3.000 zaposlenih koji se bore za opstanak.

Tri razloga Kineza

Dolazak investitora iz inostranstva značio bi podizanje iz pepela ovih fabrika, od kojih zavisi život mnogih ljudi na jugu Srbije. Mnogi se pitaju kakvu računicu imaju Kinezi, posebno što su u pitanju industrije u kojima imaju globalnu dominaciju, piše Kurir.

Prema oceni prof. dr Ljubodraga Savića, postoji više razloga zašto Kinezi žele da ulažu u "Jumko" i "Simpo".

- Srbija je na putu ulaska u Evropsku uniju i ima potpuno drugačiji status u odnosu na Kinu, pa je, verujem, procena Kineza da će na ovaj način lakše i pod povoljnijim uslovima ući na evropsko tržište. Drugi razlog je što je jug Srbije manje razvijen, pa je cena rada neuporedivo niža nego u Beogradu ili u odnosu na zemlje EU. Treći, Kina ima ofanzivni pristup i to drugačije doživljava. Kada su kupili RTB Bor, on je tada imao gubitak od jedne milijarde evra. Tada su se svi krstili, a danas Kinezi imaju najprofitabilniju fabriku u Evropi i ogromnu zaradu - rekao je prof. Savić.

Prema njegovim rečima, gde god Kina dođe, samo širi biznis i nema sumnje da će tako biti i sa ovim kompanijama.

- Za Srbiju je izuzetno važno da dovodi investitore u manje razvijene krajeve kako bi i oni mogli da napreduju i razvijaju se. Srbija dobro vodi računa o ravnomernom razvoju zemlje i tako treba da bude - dodao je on.

Sigurnost za radnike
Na pitanje šta radnici "Jumka" i "Simpa" mogu da očekuju nakon kineskih investicija u njihove fabrike, prof. Savić naglašava da Kinezi dolaze da ostanu.

- Verujem da se oni dobro raspitaju pre nego što dođu i ne očekujem neko drastično povećanje plata za radnike. Ali dugoročno gledano, posao u tim fabrikama je sigurniji za radnike. Kinezi ne dolaze samo iz čisto profitnog motiva. Naravno da je profit glavni razlog, ali oni imaju drugu računicu. Za razliku od evropskih kompanija, koje ne zanima sam radnik, Kinezi to gledaju drugačije, vešti su i verujem da će napraviti dobar biznis - zaključio je prof. Savić.

