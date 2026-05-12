Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 26,68 milijardi evra, manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 49 u kategoriji "neutralno", za nijansu bolje u odnosu na jučerašnjih 48 u istoj kategoriji.

Najnoviji podaci o američkoj inflaciji od 3,8 odsto u aprilu ukazuje da bi kamatne stope mogle da budu povišene duže vreme, što tradicionalno ne pogoduje rizičnoj imovini kao što su kriptovalute, upozoravaju mediji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,78 odsto na 1.952,34 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,97 odsto na 563,65 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,29 odsto na 81,18 evra, a avalanš (AVAX) pala za 2,08 odsto na 8,44 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za dva evra, što je za 2,8 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SAGA, SOLV i RIF.

