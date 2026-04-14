Električni trotineti su postali veoma popularni širom sveta. Sve češće se mogu videti na ulicama, a mnogima služe kao brz i praktičan način kretanja.

Koriste se za odlazak na posao, u prodavnicu ili za kratka putovanja po gradu. Od svakodnevnih putovanja na posao do kraćih gradskih izleta, ovaj način brze i jednostavne mobilnosti sve se više nameće kao alternativa tradicionalnim prevoznim sredstvima.

Međutim, njihova popularnost, pored značajne promene saobraćajnih navika, u velikoj meri je uticala i na pojavu nekih novih profesija. To pre svega uključuje proizvođače i rad u samom dizajnu i proizvodnji, ali i profesije poput servisera električnih trotineta, piše Posao.hr.

Nova profesija - serviser električnih trotineta

Serviser električnih trotineta dijagnostikuje, popravlja i održava električne trotinete, osiguravajući njihovu bezbednu upotrebu.

Ključne dužnosti uključuju popravke motora, servis kočnica, električnu dijagnostiku, zamenu komponenti i bezbednosne provere.

Kandidati treba da imaju mehaničke veštine, poznavanje ručnih alata i iskustvo. Odgovornosti uključuju brzo i efikasno identifikovanje i popravku bilo kakvih oštećenja na električnom trotinetu.

Stoga je potrebna velika pažnja posvećena detaljima kako bi se osiguralo da je svaka vožnja bezbedna i pouzdana. Pored toga, na vozilima se sprovode temeljni bezbednosni testovi kako bi se potvrdila njihova ispravnost za saobraćaj.

Cilj je da se korisnicima pruži vrhunsko iskustvo prevoza, a dosledno održavanje visokih bezbednosnih standarda je ključno za postizanje ovoga.

Koje su veštine potrebne?

Rad kao mehaničar ili serviser električnih trotineta zahteva razvijene tehničke i praktične veštine, što zauzvrat uključuje odlično razumevanje mehanike i elektrotehnike, sposobnost rada sa ručnim i električnim alatima i iskustvo u dijagnostikovanju kvarova. Pored toga, preciznost i pažnja posvećena detaljima su važni kako bi se osigurala bezbednost i pouzdanost vozila.

Organizacione veštine i efikasno upravljanje vremenom su poželjni, posebno kada se radi sa velikim brojem vozila.

Osnovne IT veštine za praćenje održavanja i evidentiranje popravki su takođe korisne, kao i sposobnost rada u timu i pridržavanja bezbednosnih procedura. Treba napomenuti da je ovo posao koji nije standardizovan u obrazovnom segmentu.

Naime, u Hrvatskoj bi se ovaj posao najčešće klasifikovao kao mehaničar ili serviser vozila, sa akcentom na savremene električne sisteme. Najbliži zvanični nazivi poslova bili bi automehaničar, automehatroničar ili serviser električnih vozila/opreme, u zavisnosti od nivoa rada sa elektronikom i dijagnostikom.

Za električne skutere, profil automehatronike je posebno relevantan, jer obuhvata i mehaničke i elektronske sisteme, kao što su baterije, senzori i slično.

Sve popularniji posao Iako se električni skuteri često doživljavaju kao lično prevozno sredstvo, Hrvatska ima posebno razvijenu i široko dostupnu mrežu skutera za iznajmljivanje, kao što je Bolt.

Ovo je vodeći operater električnih skutera u Evropi. Njihovi podaci pokazuju da se električni skuteri najčešće koriste za kratka gradska putovanja do dva kilometra, posebno uveče krajem nedelje, kada korisnici žele da izbegnu gužve u saobraćaju i probleme sa parkiranjem.

Njihova sve veća upotreba, uključujući primere korisnika sa više od 900 putovanja, jasno ukazuje na rastuću popularnost mikromobilnosti i važnu ulogu skutera u svakodnevnom prevozu.

Takva učestalost upotrebe i veliki broj vozila u saobraćaju takođe znače povećano habanje ključnih komponenti kao što su kočnice, baterije, gume i elektronski sistemi.

U tom kontekstu, održavanje voznog parka je ključni faktor za bezbednost korisnika i pouzdanost usluge.

Redovni pregledi, brza dijagnostika kvarova i blagovremene popravke su neophodni kako bi skuteri bili tehnički ispravni i spremni za svakodnevnu upotrebu. Upravo zato postoji sve veća potreba za kvalifikovanim stručnjacima koji mogu efikasno da upravljaju održavanjem takvih sistema.

Posao servisera električnih skutera je sve važniji u urbanim sredinama, jer direktno doprinosi kvalitetu transportne usluge i bezbednosti saobraćaja.

Istovremeno, razvoj mikromobilnosti otvara nove mogućnosti zapošljavanja u tehničkim zanimanjima, posebno za ljude sa kombinacijom mehaničkog i elektronskog znanja, dodatno profilišući ovaj sektor kao važan deo moderne urbane infrastrukture.

