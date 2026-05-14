Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 30,93 milijarde evra, više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 34 u kategoriji "strah", gore u odnosu na jučerašnjih 42 u istoj kategoriji, što ukazuje na pad optimizma na tržištu.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,14 odsto na 1.932,52 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,33 odsto na 578,32 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 2,28 odsto na 77,99 evra, a avalanš (AVAX) za 1,31 odsto na 8,35 evra, piše Tanjug.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,81 evra, što je za 2,8 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute MLN, AI i OSMO.

