Na samo dvadesetak kilometara od Nice nalazi se država koja je po površini manja od mnogih beogradskih naselja, ali je vekovima sinonim za luksuz, bogatstvo i glamur, prenosi Dnevno.

Monako, druga najmanja država na svetu posle Vatikana, prostire se na svega 2,08 kvadratnih kilometara. Iako je toliko mali da ga možete obići pešice za nekoliko sati, njegovo ime poznaju ljudi širom sveta zbog kazina u Monte Karlu, luksuznih jahti, Formule 1 i velikog broja milionera koji tamo žive.

Za mnoge turiste iz Srbije, Monako je jedna od najatraktivnijih destinacija na Azurnoj obali, ali i mesto koje se često povezuje sa nedostižnim luksuzom i neverovatno skupim nekretninama.

Monako je manji od mnogih gradskih naselja, ali ima ogromno bogatstvo

Kneževina Monako nalazi se između Francuske i Sredozemnog mora, uz samu obalu Azurne obale.

Iako zauzima površinu od samo nešto više od dva kvadratna kilometra, u njemu živi oko 38.000 stanovnika, što ga čini jednom od najgušće naseljenih država na svetu.

Zanimljivo je da domaći Monačani čine manjinu stanovništva. U Monaku žive ljudi iz više od stotinu zemalja, a među najbrojnijima su Francuzi, Italijani i Britanci.

Kako je mala kneževina postala simbol luksuza?

Monako nije oduvek bio bogata država.

Njegova istorija počinje u 13. veku, kada je vlast preuzela porodica Grimaldi, koja i danas vlada kneževinom.

Veliki preokret dogodio se sredinom 19. veka kada je Monako, nakon finansijskih problema, počeo da razvija luksuzni turizam.

Otvaranje kazina u Monte Karlu privuklo je evropsku aristokratiju, bogate investitore i putnike iz celog sveta. Upravo tada počinje stvaranje imidža Monaka kao mesta rezervisanog za najbogatije.

Da li je Monako zaista država bez poreza?

Monako je poznat po tome što većina stanovnika ne plaća porez na dohodak.

Zbog toga je decenijama privlačio bogate pojedince iz različitih zemalja.

Ipak, slika nije potpuno jednostavna. Francuski državljani koji žive u Monaku uglavnom i dalje plaćaju porez Francuskoj zbog sporazuma između dve države.

Danas prihodi Monaka dolaze iz više izvora:

turizma,

finansijskih usluga,

bankarstva,

luksuznih nekretnina,

poreza na dobit određenih kompanija.

Koliko koštaju stanovi u Monaku?

Najveća prepreka za život u Monaku nisu samo visoki troškovi svakodnevice, već nekretnine.

Monako ima jedno od najskupljih tržišta nekretnina na svetu.

Cena kvadratnog metra luksuznog stana često prelazi 50.000 evra, dok na najboljim lokacijama može biti i više od 100.000 evra.

Za poređenje, novac kojim bi se u Srbiji mogao kupiti veliki stan ili kuća sa dvorištem, u Monaku često nije dovoljan ni za mali apartman.

Kako Monako rešava problem nedostatka prostora?

Pošto gotovo nema prostora za širenje, Monako već decenijama osvaja novo kopno od mora.

Jedan od najvećih projekata je četvrt Mareterra, izgrađena nasipanjem dela Sredozemnog mora.

Novi luksuzni kompleks doneo je dodatni prostor za stanove, parkove i šetališta u državi gde svaki kvadratni metar ima ogromnu vrednost.

Monako i Srbija – zašto privlači naše turiste?

Za građane Srbije Monako je najčešće deo putovanja po Azurnoj obali.

Turisti iz Srbije koji posećuju Nicu, Kan ili Italiju često izdvoje jedan dan za obilazak Monaka.

Do njega se najčešće stiže iz Nice, koja je udaljena oko 20 kilometara, a putovanje traje približno 30 do 45 minuta, u zavisnosti od gužve i prevoza.

Iako je poznat kao destinacija milijardera, Monako je moguće obići i bez ogromnog budžeta. Mnogi posetioci dolaze da vide:

Casino de Monte Carlo,

Kneževsku palatu,

staru četvrt Monaco-Ville,

marinu sa luksuznim jahtama,

čuvene ulice kojima se vozi Formula 1.

Formula 1 učinila Monako planetarno poznatim

Velika nagrada Monaka održava se od 1929. godine i jedna je od najpoznatijih automobilskih trka na svetu.

Uske gradske ulice, tunel uz more i jahte u luci stvaraju jedinstvenu atmosferu zbog koje se ova trka smatra posebnom.

Mala država koja je postala simbol velikog bogatstva

Monako je dokaz da veličina države ne određuje njen značaj.

Na samo nekoliko kvadratnih kilometara spojeni su istorija, luksuz, turizam, finansije i jedan od najprepoznatljivijih životnih stilova na svetu.

Za turiste iz Srbije ostaje jedna od najzanimljivijih destinacija Evrope – mesto koje se može obići za nekoliko sati, ali koje ostavlja utisak mnogo većeg i bogatijeg sveta.

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