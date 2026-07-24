Tramp uvodi nove carine - pogođeno 80 država

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa od danas uvodi nove carine na robu iz oko 80 trgovinskih partnera, uključujući i Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Kinu, Kanadu i Indiju, piše The Guardian.

Nove tarife iznose 10 i 12,5 odsto, a Vašington ih opravdava tvrdnjom da pojedine zemlje ne sprovode dovoljno strogo zabrane proizvoda napravljenih prinudnim radom.

Odluka dolazi u trenutku novih tenzija u globalnoj trgovini i nakon pravnih izazova sa kojima se suočila prethodna Trampova carinska politika.

Nove carine obuhvataju desetine zemalja

Prema navodima zvaničnika Bele kuće, nove mere odnose se na gotovo sav američki uvoz iz zemalja koje nisu obezbedile, kako tvrdi Vašington, dovoljno stroge standarde u borbi protiv prinudnog rada.

Među zemljama na koje se odnose nove carine nalaze se:

Evropska unija,

Ujedinjeno Kraljevstvo,

Kanada,

Meksiko,

Australija,

Indija,

Kina,

i druge trgovinske partnerke SAD.

Carine će iznositi 10 odsto za zemlje koje imaju odgovarajuće propise protiv prinudnog rada, dok će stopa od 12,5 odsto važiti za države za koje Vašington procenjuje da imaju slabiju zaštitu.

Zašto SAD uvode nove carine?

Zvaničnici američke administracije tvrde da Sjedinjene Američke Države imaju strože kontrole uvoza robe povezane sa prinudnim radom nego druge zemlje.

Prema njihovom obrazloženju, američke kompanije zbog togaUvođenje novih tarifa dolazi nakon odluke Vrhovnog suda SAD koji je ranije poništio deo Trampovih takozvanih recipročnih carina, uved imaju veće troškove i nalaze se u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurenciju iz inostranstva.

Iz Bele kuće navode da će Tramp koristiti sve raspoložive mehanizme, uključujući carine, kako bi sproveo svoju trgovinsku politiku.

Nove mere dolaze nakon sudskog spora

Uvođenje novih tarifa dolazi nakon odluke Vrhovnog suda SAD koji je ranije poništio deo Trampovih takozvanih recipročnih carina, uvedenih na osnovu zakona o vanrednim ovlašćenjima.

Prema informacijama američkih zvaničnika, nove mere nisu zamena za prethodne carine koje ističu, iako se uvode u gotovo istom trenutku.

Koja roba je izuzeta od novih carina?

Nove dažbine neće se primenjivati na određene proizvode, među kojima su:

nafta i gas,

đubrivo,

pojedine prehrambene namirnice,

automobili,

čelik,

aluminijum,

bakar.

Izuzeta će biti i roba koja ispunjava uslove trgovinskog sporazuma SAD–Meksiko–Kanada (USMCA), zbog velike povezanosti proizvodnih lanaca u Severnoj Americi.

Indija među zemljama sa nižom carinskom stopom

Američki zvaničnici naveli su da su pojedine zemlje u međuvremenu usvojile dodatne mere protiv prinudnog rada.

Među njima je i Indija, zbog čega će se na njen izvoz primenjivati niža carinska stopa od 10 odsto.

Šta nove carine znače za globalnu trgovinu?

Uvođenje novih američkih tarifa moglo bi dodatno da zaoštri trgovinske odnose Vašingtona sa brojnim partnerima, posebno sa Evropskom unijom i Kinom.

Ekonomisti upozoravaju da bi nove carine mogle uticati na cene proizvoda, lance snabdevanja i poslovanje kompanija koje zavise od međunarodne trgovine.

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