Uoči Svetskog prvenstva u fudbalu stručnjaci dodatno upozoravaju na prevare povezane sa navijačkim artiklima i ulaznicama

Sve rasprostranjeniji oblik internet prevare

Lažne internet prodavnice na prvi pogled izgledaju kao legitimni onlajn trgovci, ali je njihova jedina svrha prevara kupaca. Prevaranti nude popularne proizvode, poput mobilnih telefona, patika ili bicikala, primaju uplate, a naručenu robu nikada ne šalju.



U petak je na Konferenciji ministara nadležnih za zaštitu potrošača u Potsdam jedna od glavnih tema bila suzbijanje lažnih internet prodavnica i bezbednost elektronske trgovine. Predsedavajuća konferencije, Hanka Mittelstädt, ministarka zaštite potrošača savezne pokrajine Brandenburg, upozorila je da su lažne prodavnice postale „opasna masovna pojava“ koja redovno dovodi potrošače u zabludu i izaziva značajne finansijske gubitke. Zajedno sa predstavnicima North Rhine-Westphalia, Hesse i Thuringia zatražila je odlučnije mere protiv internet prevaranata.

Svaki četvrti građanin bio je žrtva internet prevare

Prema istraživanju sprovedenom za kreditnu agenciju Schufa među hiljadu punoletnih ispitanika u februaru 2025. godine, čak 24 odsto građana Nemačke barem jednom je bilo žrtva internet prevare.



Među prevarenim osobama, 61 odsto pretrpelo je finansijsku štetu. Najčešći slučajevi odnosili su se na neisporučenu robu ili prijem proizvoda znatno lošijeg kvaliteta od oglašenog.



Tokom 2025. godine centri za zaštitu potrošača primili su oko 10.000 pritužbi povezanih sa lažnim internet prodavnicama. Stručnjakinja za onlajn kupovinu Stefanie Grunert iz Saveza centara za zaštitu potrošača smatra da je to samo „vrh ledenog brega“, jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni.



Samo u Thuringia tokom prošle godine zabeležena je šteta od približno 600.000 evra izazvana radom lažnih internet prodavnica.

Ministri traže nacionalnu strategiju

Predstavnici saveznih pokrajina smatraju da dosadašnje mere nisu dovoljne za efikasnu borbu protiv ovog oblika kriminala.



„Nije dovoljno povremeno blokirati pojedine pružaoce usluga. Potrebna nam je sveobuhvatna nacionalna strategija protiv lažnih internet prodavnica koju će zajednički sprovoditi savezna država i pokrajine“, poručila je Mittelštet.



Jedan od predloga odnosi se na strožu proveru identiteta prilikom registracije internet domena. Istovremeno, pokrajine zagovaraju efikasnije mehanizme za brzo gašenje i blokiranje domena koje služe za prevare.



Ministar zaštite potrošača Hesena, Ingmar Jung, istakao je da je upravo otežano uklanjanje spornih domena jedan od glavnih razloga zbog kojih prevaranti često dugo ostaju aktivni.

Veća odgovornost internet platformi

Organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju da uklanjanje lažnih prodavnica sa interneta često nailazi na pravne i organizacione prepreke. Dodatni problem predstavlja činjenica da policijske nadležnosti i metode postupanja nisu jedinstvene u svim nemačkim saveznim pokrajinama.



Prema mišljenju Saveza centara za zaštitu potrošača, važnu ulogu moraju preuzeti i velike internet platforme i pretraživači. Naime, korisnici često upravo putem oglasa, preporuka ili rezultata pretrage dolaze do lažnih prodavnica.



„Vrlo velike internet platforme i pretraživači imaju obavezu da samostalno prepoznaju i smanjuju sistemske rizike. To uključuje i prevarno oglašavanje“, naglasila je Grunert.

Kako prepoznati lažnu prodavnicu?

Prema smernicama nemačke policije, lažne internet prodavnice često su verne kopije stvarnih sajtova. Njihovi operateri, koji se neretko nalaze u inostranstvu, koriste poznate ili izmišljene oznake kvaliteta kako bi stekli poverenje kupaca.



Dodatni izazov predstavlja razvoj veštačke inteligencije, koja omogućava izradu profesionalno dizajniranih i uverljivih lažnih internet stranica uz minimalne troškove.



Stručnjaci savetuju poseban oprez kada prodavnica nudi isključivo plaćanje unapred ili trenutnom bankovnom uplatom. Kupovina uz plaćanje po računu smatra se sigurnijom opcijom.



Takođe upozoravaju da nedostatak impresuma, odnosno podataka o vlasniku i sedištu firme, može biti ozbiljan znak upozorenja.

Šta učiniti ako ste prevareni?

Centri za zaštitu potrošača izradili su kontrolne liste koje građanima pomažu da procene verodostojnost internet prodavnica. Dostupni su i posebni alati za proveru internet prodavaca pre naručivanja.



Ako dođe do prevare, stručnjaci preporučuju da sačuvate sve dokaze, uključujući potvrde narudžbine, elektronsku poštu i snimke ekrana.



Potrebno je podneti prijavu policiji i, ako je moguće, preko banke pokušati da opozovete ili zaustavite izvršenu uplatu.

Uhapšen osumnjičeni organizator mreže lažnih prodavnica

U maju ove godine, nakon višegodišnje istrage, policija je sprovela akciju protiv muškarca iz North Rhine-Westphalia kojeg sumnjiči za upravljanje velikim brojem lažnih internet prodavnica.



Prema navodima istražitelja, osumnjičeni je prevario oko hiljadu osoba i pritom ostvario značajnu protivpravnu imovinsku korist.



Uhapšen je na španskom ostrvu Mallorca, a istraga o njegovim aktivnostima i mogućim saradnicima još uvek traje.



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