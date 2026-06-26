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Spor internet? Ovaj trik sa novčićem je postao hit, ali testovi otkrivaju pravu istinu

Spor internet i slab Wi-Fi signal u pojedinim delovima stana čest su problem zbog kojeg mnogi isprobavaju različite trikove koji se svakodnevno dele na društvenim mrežama.

Autor:  Nina Stojanović
26.06.2026.10:30
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Spor internet? Ovaj trik sa novčićem je postao hit, ali testovi otkrivaju pravu istinu
Foto: Shutterstock / Porstocker
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Jedan od najpopularnijih saveta tvrdi da će se domet bežične mreže poboljšati ako na vrh rutera stavite običan metalni novčić.

Međutim, testovi pokazuju da ovaj viralni trik ne daje rezultate, a u pojedinim slučajevima može čak i da pogorša kvalitet signala.

Da li novčić zaista pojačava Wi-Fi signal?

Na internetu se godinama širi tvrdnja da metalni novčić postavljen na ruter funkcioniše kao mala antena koja usmerava radio-talase i povećava domet Wi-Fi mreže.

Kako bi se proverilo da li u tome ima istine, sprovedena su merenja jačine Wi-Fi signala i brzine interneta sa novčićem postavljenim na ruter i bez njega.

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Rezultati nisu pokazali nikakvo poboljšanje. Naprotiv, u pojedinim merenjima signal je bio nešto slabiji kada je novčić bio na uređaju.

Zašto metal može da oslabi signal?

Wi-Fi funkcioniše pomoću radio-talasa, a metal ih reflektuje i apsorbuje. Zbog toga svaki metalni predmet postavljen neposredno uz ruter može da ometa širenje signala umesto da ga poboljša.

Iz istog razloga nije preporučljivo držati ruter iza televizora, u metalnim policama, zatvorenim ormarićima ili pored većih metalnih predmeta koji mogu da blokiraju signal.

Kako zaista poboljšati Wi-Fi signal?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih poteza koji mogu značajno poboljšati pokrivenost bežičnom mrežom bez dodatnih troškova.

Postavite ruter na višu poziciju. Idealno je da stoji na polici ili stolu kako bi se signal ravnomernije širio kroz prostor.

Izbegavajte prepreke. Debeli zidovi, velika ogledala, mikrotalasne pećnice i metalni predmeti mogu oslabiti Wi-Fi signal.

Pravilno podesite antene. Ako ruter ima dve spoljne antene, preporučuje se da jedna bude uspravna, a druga položena vodoravno, kako bi signal bolje pokrio različite delove stana.

Internet mit koji ne donosi bolji signal

Iako trik sa novčićem već godinama kruži internetom i društvenim mrežama, testiranja pokazuju da on ne poboljšava kvalitet Wi-Fi veze. Umesto oslanjanja na viralne savete, mnogo bolje rezultate daju pravilno postavljanje rutera i uklanjanje prepreka koje ometaju širenje signala.

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