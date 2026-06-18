Na društvenim mrežama proširio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje nezaposlene ljude koji emituju 24-časovne lajv strimove kako bi zaradili dovoljno novca za osnovne životne potrebe, ponekad čak i za jedan obrok dnevno.

Iako autentičnost i širi kontekst konkretnog videa nisu u potpunosti potvrđeni, njegova viralnost otvorila je mnogo ozbiljnija pitanja o položaju ljudi u digitalnoj ekonomiji i sve nejasnijoj granici između zabave, rada i preživljavanja, a video možete pogledati na LINKU.

U fokusu je nova realnost u kojoj se sve više ljudi oslanja na društvene mreže i platforme za striming kao glavni ili jedini izvor prihoda. U takvom sistemu vreme provedeno pred kamerom direktno je povezano sa mogućnošću zarade kroz donacije, oglase i digitalne poklone.

Nekada rezervisani za ekstremne izazove ili marketinške kampanje, 24-časovni prenosi uživo u pojedinim slučajevima postali su način da se privuče pažnja publike i obezbedi minimalna zarada.

Posebno je odjeknula tvrdnja da pojedini učesnici takvih prenosa nastoje da zarade dovoljno novca za osnovne životne potrebe, što je izazvalo lavinu komentara i zabrinutost korisnika širom sveta.

Stručnjaci koji prate razvoj digitalne ekonomije upozoravaju da ovakvi fenomeni, čak i kada nisu rasprostranjeni u velikoj meri, ukazuju na dublje probleme poput nesigurnosti zaposlenja, rastuće ekonomske nejednakosti i širenja takozvanog prekarnog rada.

Platforme za striming stvaraju utisak da svako može ostvariti značajnu zaradu, ali je realnost drugačija. Stabilne prihode ostvaruje mali broj kreatora sadržaja, dok većina radi dugo, suočava se sa neizvesnim primanjima i konstantnim pritiskom da ostane prisutna na mrežama.

Slične rasprave poslednjih godina vode se i u zapadnim zemljama, gde se sve češće postavlja pitanje da li je digitalni sadržaj postao nova vrsta rada bez jasnih pravila i zaštite ili je reč o industriji zabave koja se ubrzano menja.

Bez obzira na to koliko je konkretna tvrdnja iz viralnog videa tačna, ona je otvorila mnogo šire pitanje – da li živimo u vremenu u kojem se egzistencija sve više oslanja na algoritme, pažnju publike i stalnu prisutnost na internetu.

Upravo zato priča više nije samo o jednom videu iz Kine, već o činjenici da je takav scenario mnogima delovao dovoljno uverljivo da pokrene globalnu debatu o budućnosti rada i života u digitalnom dobu.

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