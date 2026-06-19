Ono što je važno, usvajanjem zakona roditelj- negovatelj, deci neće biti uskraćene usluge koje su do sada imali, poput ličnog pratioca, dnevnih boravaka. Predlogom zakona definisano je i da se status roditelj-negovatelj ne gubi kada deca porastu i uđu u svet odraslih, jer im je i tada potrebna nega. Definisani su i kriterijumi za odlazak u penziju roditelja – negovatelja, a to je starosna granica od 65 godina, prenose Novosti.



Osim toga, deca će nastaviti da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji je oko 43.000 dinara. Kada se sabere nadoknada za roditelja – negovatelja od 65.000 dinara i uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, to će biti mesečna pomoć od države od 108.000 dinara.



Procenjuje se da u ovom momentu status roditelj-negovatelj moglo da ostvari između 4.000 i 5.000 roditelja, ali očekuje da će se taj broj povećavati kada krene primena zakona.



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