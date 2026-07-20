Najnoviji dokaz stiže u vidu modela Denza Z, koji je za svega pet dana od premijere na Festivalu brzine u Gudvudu prikupio više od hiljadu porudžbina širom sveta. Time je luksuzni brend Denza privukao pažnju tržišta i ozbiljno uzdrmao etablirane proizvođače supersportskih automobila.

Najmoćnija verzija, nazvana Racing, koristi tri elektromotora koji zajedno razvijaju čak 1.582 konjske snaga i 1.239 Nm obrtnog momenta. Zahvaljujući takvoj konfiguraciji, Denza Z ubrzava od nule do 100 km/h za svega 1,96 sekundi, dok najveća brzina iznosi 349 km/h. Ovakve performanse svrstavaju ga među najbrže serijske baterijske automobile današnjice, piše Auto republika.

Posebnu pažnju privlači i cena. Na tržištu Velike Britanije početna cena iznosi oko 143.000 funti (oko 165.000 evra), dok se u Kini osnovna verzija Coupe nudi za oko 666.400 juana (oko 86.000 evra). Time je Denza Z znatno povoljniji od pojedinih evropskih rivala sa sličnim performansama, uključujući i modele iz Porscheove ponude.

Osnovu automobila čini nova platforma e3, koja donosi nekoliko naprednih tehnoloških rešenja. Umesto klasične mehaničke veze između upravljača i točkova koristi se potpuno elektronski steer-by-wire sistem, dok za stabilnost i preciznost u vožnji brine adaptivno oslanjanje DiSus-M. Ovaj sistem pomoću magnetne tehnologije gotovo trenutno menja karakteristike amortizera i prilagođava ih uslovima vožnje.

Energiju obezbeđuje baterija Blade Battery 2.0 kapaciteta 76 kWh, razvijena za rad na električnoj arhitekturi od 800 V. Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja Flash Charging, baterija se može dopuniti sa 10 na 97 procenata kapaciteta za svega devet minuta. Takva brzina punjenja predstavlja jednu od najvećih prednosti modela, posebno za vozače koji automobil planiraju da koriste i na trkačkim stazama.

Iako BYD za sada nije potvrdio dolazak Denze Z na američko tržište, visoke uvozne carine i političke okolnosti i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku za kineske proizvođače električnih automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na to, veliki broj porudžbina odmah nakon premijere pokazuje da BYD više nije samo proizvođač pristupačnih električnih vozila, već kompanija sposobna da razvije hiperautomobil sa vrhunskim performansama i ponudi ga po ceni koja može ozbiljno da poremeti odnos snaga u segmentu luksuznih sportskih automobila.

Evropski proizvođači i tradicionalni američki brendovi zato će pažljivo pratiti svaki naredni potez kineskog giganta.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.