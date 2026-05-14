Pravila u Nemačkoj jasno definišu kako funkcioniše isplata penzije nakon smrti korisnika, ali mnogi naprave grešku koja kasnije može dovesti do obaveze vraćanja novca.

Penzija se isplaćuje do kraja meseca smrti

Prema pravilima Nemačko penzijsko osiguranje, pravo na penziju traje do kraja kalendarskog meseca u kojem je penzioner preminuo.

To znači da porodica ima pravo na pun iznos penzije za taj mesec, bez obzira na datum smrti.

Međutim, problem nastaje kada penzija za naredni mesec bude isplaćena unapred, pre nego što banka ili penzijsko osiguranje budu obavešteni o smrti korisnika.

Preplaćena penzija ne ulazi automatski u nasledstvo

U slučaju da dođe do preplate, taj novac se po pravilu ne smatra delom nasledne mase.

To znači da penzijsko osiguranje može tražiti od banke da vrati sredstva direktno sa računa preminulog, ukoliko na njemu ima dovoljno novca.

Stručnjaci upozoravaju da naslednici ne bi trebalo da koriste taj novac, čak ni za troškove sahrane, jer bi povraćaj u tom slučaju mogao biti tražen direktno od njih.

Zbog toga se savetuje da se račun ne zatvara odmah nakon smrti, već tek kada se završe sve eventualne isplate i povraćaji.

Supružnici imaju posebno pravo

Postoji važan izuzetak za supružnike ili registrovane životne partnere.

U većini slučajeva oni imaju pravo na porodičnu, odnosno udovičku ili udovačku penziju.

Pravila poznata kao „tromesečje nakon smrti“ omogućavaju da supružnik još tri meseca prima pun iznos penzije preminulog korisnika.

Šta porodica mora odmah da uradi

Kako bi se izbegle komplikacije i pogrešne isplate, porodica treba što pre da prijavi smrt nadležnoj službi, odnosno Renten Service-u Nemačke pošte ili penzijskom osiguranju.

Prijava se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži ime i prezime preminulog, datum smrti, broj penzije i izvod iz matične knjige umrlih, piše Fenix.

