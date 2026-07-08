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Tramp zapretio evropskoj državi - "Prekinite svu trgovinu sa njima, beznadežni su"

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je oštro kritikovao Španiju zbog, kako tvrdi, nedovoljnog izdvajanja za odbranu u okviru NATO-a. 

Autor:  Nina Stojanović
08.07.2026.11:18
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Tramp zapretio evropskoj državi - "Prekinite svu trgovinu sa njima, beznadežni su"
Foto: Shutterstock / Rawpixel.com
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Njegove izjave izazvale su pažnju javnosti, ali i trenutnu reakciju finansijskih tržišta.

Govoreći na konferenciji za novinare u Ankari zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, Tramp je poručio da Španija ne doprinosi dovoljno Alijansi i pozvao na prekid trgovinskih odnosa sa tom zemljom.

Tramp: "Prekinite svu trgovinu sa Španijom"

"Španija je užasan partner u NATO. Ne učestvuju. Ne plaćaju. Ne želim da imam bilo kakve veze sa Španijom. Prekinite svu trgovinu sa Španijom, uključujući i posete", rekao je Tramp.

On je potom dodatno pooštrio retoriku.

"Nemojte čak ni da razgovarate sa njima. Beznadežni su, loši ljudi."

Ove izjave predstavljaju nastavak višemesečnih nesuglasica između Trampa i španske vlade oko izdvajanja za odbranu.

Zašto je Tramp kritikovao Španiju?

Španija je jedina članica NATO-a koja prošle godine nije prihvatila cilj da do 2035. godine izdvajanja za odbranu poveća na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.

Tramp smatra da teret finansiranja bezbednosti nije ravnomerno raspoređen među članicama vojnog saveza, zbog čega Madrid već duže vreme javno kritikuje.

Tržišta odmah reagovala

Nakon Trampovih izjava usledila je reakcija investitora.

Prinos na referentnu desetogodišnju državnu obveznicu Španije porastao je za sedam baznih poena, na 3,5408 odsto, što ukazuje na pad cene obveznica, piše Blic. 

Istovremeno, vodeći španski berzanski indeks IBEX 35 oslabio je više od jedan odsto, dok su investitori procenjivali moguće posledice zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Madrida.

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Trgovina Donald Tramp Španija

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