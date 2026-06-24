Takav projekat se sve više koristi kao osnova za izgradnju stambenih zgrada.

Upravo se brodski kontejner, koji se inače koristi u prevozu robe, pokazao kao pristupačnija i praktičnija alternativa.

Jedan takav projekat je na svom Jutjub kanalu pokazala Medi Moat, koja je pokazala luksuzni dom Selin i Kaspera, roditelja sedmoro dece, koji su u Španiju došli iz Danske.

"Milioni neiskorišćenih kontejnera za prevoz su razbacani širom sveta, ali sve više inovativnih ljudi shvata da se ovi džinovski građevinski blokovi mogu pretvoriti u ekološki prihvatljive, brzogradljive i pristupačne domove. Trenutno sam na putu da upoznam par koji je premestio četiri kontejnera za prevoz iz luke Barselone 30 milja uz planinu", rekla je Medi.

Sanjali su o kući na selu

Iako su živeli i radili u inostranstvu, kažu da je odluka da odu u Španiju bila logičan korak, uglavnom zbog jezičke veze i želje za novim početkom.

"Sanjali smo o maloj kući na selu, ali to je bilo preskupo. To je bio naš cilj, nešto jednostavno i pristupačno. A onda sam rekla: šta je sa kontejnerima? Kasper gradi od svoje 17. godine, pa smo odlučili, hajde da pokušamo. Nikada ranije to nisam radio, ali hajde da vidimo kako će ispasti. To je bila čar, stvaranje doma od gotovog industrijskog bloka“, rekla je ona.

Njihova velika porodica takođe je odigrala posebnu ulogu u realizaciji projekta, koja je aktivno učestvovala u izgradnji.

"Svi su pomagali, zidovi, beton, kamenje sa padine, obrada drveta, malterisanje. Svi su bili uključeni u svaki deo procesa", ističu vlasnici.

Uprkos industrijskom poreklu materijala, par je želeo da održi autentičnost kontejnera.

Vidljiva metalna konstrukcija je ostavljena namerno, kao podsetnik na njihovu prvobitnu funkciju.Od brodskih kontejnera do luksuznog doma Dom Selin i Kaspera sastoji se od tri brodska kontejnera raspoređena u obliku slova U, stvarajući privatnu terasu sa bazenom u sredini.

Enterijer uključuje dnevnu sobu, kuhinju, ulazni prostor i stepenište, dok se u odvojenim modulima nalaze spavaće sobe, kupatilo i radni prostori.

Gornji sprat dodatno pruža otvoreni prostor sa nekoliko kutaka za spavanje, glavnom spavaćom sobom i balkonom sa pogledom na prirodu.

Posebna pažnja posvećena je integraciji kuće u okruženje, kameniti, planinski pejzaž koji čini dom gotovo organskim delom prirode.

Biljke i vinova loza su namerno zasađene kako bi vremenom prekrile metalnu konstrukciju i stvorile prirodnu hladovinu.

"Provodimo oko 90 odsto vremena napolju tokom cele godine. Čak i kada smo unutra, osećamo se kao da smo i dalje napolju", kažu vlasnici.

Energetska održivost je još jedan ključni element ovog doma. Naime, kuća se napaja solarnom energijom, voda se zagreva solarnim sistemom, a na krovu se nalazi rezervoar za vodu od 200 litara.

Njihov projekat je rezultirao toplim, funkcionalnim i iznenađujuće luksuznim domom. Od zarđalih metalnih kontejnera iz luke, osmislili su moderan planinarski dom.

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