EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 102,30 102,61din 102,92
CAD CAD 72,89 73,11din 73,33
AUD AUD 71,38 71,59din 71,81
GBP GBP 137,69 138,10din 138,52
CHF CHF 126,42 126,80din 127,18
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

Kada kupe staru kuću, mnogi vlasnici prvo razmišljaju o rušenju zidova, proširenju prostorija i modernizaciji enterijera.

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.18:00
0
Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište
shepherdsatellite / shutterstock
Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta
MAYA LAB / shutterstock
Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta
Prethodna vest
Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
gpointstudio / shutterstock
Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
Sledeća vest

Međutim, Nina Beht je nakon useljenja u kolonijalnu kuću iz 1905. godine promenila planove kada je počela da otkriva originalne arhitektonske detalje koji su preživeli više od jednog veka.

Umesto velike rekonstrukcije, odlučila je da sačuva karakter doma i njegovu istorijsku vrednost.

Planirala je potpuno drugačije renoviranje

Nina i njen suprug prvobitno su želeli da naprave veliku otvorenu kuhinju spajanjem kuhinje, trpezarije i ostalih prostorija, kao i da preurede spavaći deo kuće.

Međutim, već tokom prvih dana provedenih u novom domu shvatili su da kuća krije detalje koje ne žele da izgube.

Svoja iskustva Nina je podelila na TikToku, gde je ispričala kako joj je boravak u kući potpuno promenio pogled na renoviranje.

"Kada smo kupili kuću, planirala sam mnogo dramatičniju renovaciju", rekla je Nina Beht.

Skriveno stepenište promenilo je sve

Najveće iznenađenje bilo je skriveno stepenište pored kuhinje koje je pre više od jednog veka koristila posluga.

Upravo je mogućnost da ono bude uklonjeno tokom radova navela Ninu da odustane od prvobitnog plana.

"Proširenje kuhinje koje smo planirali verovatno bi značilo uklanjanje tog stepeništa. Tada sam shvatila da pojedini detalji zaslužuju mnogo više poštovanja pre nego što ih zauvek promenimo", objasnila je.

Renoviranje stare kuće traži više planiranja

Supružnici su ubrzo shvatili da ih očekuje mnogo više posla nego što su pretpostavljali. Rekonstrukcija elektroinstalacija, sređivanje zidova, molerski radovi i hoblovanje parketa pokazali su da je pametnije renovirati postepeno.

Takav pristup omogućio im je da bolje upoznaju prostor i izbegnu odluke zbog kojih bi kasnije mogli da se pokaju.

Kako sačuvati karakter stare kuće

Nina kaže da joj je cilj da pronađe ravnotežu između modernog načina života i očuvanja istorijskog izgleda kuće.

Kako ističe, vodila se savetom svog brata:

"Cilj je da sačuvamo njen karakter, a da je ne pretvorimo u muzej."

Iako će u budućnosti možda ponovo razmotriti proširenje kuhinje, danas više ne može da zamisli da ukloni trpezariju ili druge autentične delove kuće.

Za sada je posvećena obnovi, uređenju i očuvanju doma koji već više od 120 godina odoleva vremenu, piše People.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo
 

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
renoviranje kupovina kuće stara kuća

Povezane vesti

Za 2.700 dinara kupatilo dobije novi izgled - neophodan je samo materijal
Foto: TroyBoy21 / Shutterstock.com

Za 2.700 dinara kupatilo dobije novi izgled - neophodan je samo materijal

14:33 | 0
Živite u garsonjeri? Za samo 40 evra možete dobiti odvojenu spavaću sobu bez rušenja zidova
Foto: Shutterstock / Monkey Business Images

Živite u garsonjeri? Za samo 40 evra možete dobiti odvojenu spavaću sobu bez rušenja zidova

15:30 | 0
Vlada Srbije pokrenula novi program za sela - domaćinstva mogu da dobiju u do 25 hiljada evra za navedene namene
Foto: Shutterstock

Vlada Srbije pokrenula novi program za sela - domaćinstva mogu da dobiju u do 25 hiljada evra za navedene namene

18:19 | 0
Za mali budžet pretvorila garažu u kuću iz snova - pogledajte gde je smestila roditelje (VIDEO)
Foto: Joni Hanebutt/Shutterstock

Za mali budžet pretvorila garažu u kuću iz snova - pogledajte gde je smestila roditelje (VIDEO)

15:18 | 0
Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Lidija za renoviranje kupatila dala manje od 900 evra - stari prostor pretvorila u moderan kutak

13:25 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)
cherry-hai / Shutterstock

Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)

12:40 Biz Lifestyle
Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode
Nikola93 / shutterstock

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

08:35 Biz Lifestyle
Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione
Damian Pawlos/Shutterstock

Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione

18:36 Biz Lifestyle
Finale Mundijala postalo najskuplje u istoriji - karta košta neverovatnih 83.639 evra
Nattawit Khomsanit/Shutterstock

Finale Mundijala postalo najskuplje u istoriji - karta košta neverovatnih 83.639 evra

12:22 Biz Lifestyle
Godinama ih koristite pogrešno - krovne ručke u automobilu nisu napravljene zbog krivina
Natallia Ploskaya/Shutterstock

Godinama ih koristite pogrešno - krovne ručke u automobilu nisu napravljene zbog krivina

19:00 Biz Lifestyle
Netfliks izgubio milijarde za nekoliko sati, jedan izveštaj bio je dovoljan
Photographerjpg / Shutterstock

Netfliks izgubio milijarde za nekoliko sati, jedan izveštaj bio je dovoljan

18:00 Biz Lifestyle
Najčistije jezero na svetu je toliko bistro da morate oprati planinarsku obuću pre nego što mu priđete
David Hollis/Shutterstock

Najčistije jezero na svetu je toliko bistro da morate oprati planinarsku obuću pre nego što mu priđete

20:00 Biz Lifestyle
Vozači u ovom gradu godišnje daju i do 3.659 evra za automobil - samo parking košta 360 evra
Andre de Wit Fotografie / Shutterstock

Vozači u ovom gradu godišnje daju i do 3.659 evra za automobil - samo parking košta 360 evra

19:00 Biz Lifestyle
Suvereni AI: Zašto pitanje „ko poseduje vaš model" postaje strateško pitanje broj jedan
Foto: Magnific

Suvereni AI: Zašto pitanje „ko poseduje vaš model" postaje strateško pitanje broj jedan

18:47 Biz Lifestyle
Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka
Tada Images / Shutterstock.com

Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka

18:00 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

40min

Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

1H

Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta

2H

Vučić iz Lapova saopštio dobre vesti: "Za 15 dana rešavamo najveći problem građana"

3H

Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

4H

Poznat termin isplate - Vučić otkrio kada građani mogu da očekuju novac

22H

Ovde nema gužve ni usred sezone - plaža duga 13 kilometara može da primi 150.000 ljudi

1D

"Ne može cena apartmana biti kao u hotelu" - Boka suočena sa problemom koji preti sezoni

1D

Kraj paušalnog plaćanja - novi obračun grejanja menja račune za Infostan

1D

Dobre vesti za građane - od 1. avgusta jeftiniji lekovi, potom isplate penzionerima i borcima

10H

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 72,89 73,11 73,33
AUD AUD 71,38 71,59 71,81
GBP GBP 137,69 138,1 138,52
CHF CHF 126,42 126,8 127,18

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.545,00 €
ETH ETH 1.636,96 €
LTC LTC 40,98 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 190,29 €
LINK LINK 7,31 €
BNB BNB 497,02 €
XMR XMR 296,46 €
Powered by CoinGecko API