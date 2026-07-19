Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

Međutim, Nina Beht je nakon useljenja u kolonijalnu kuću iz 1905. godine promenila planove kada je počela da otkriva originalne arhitektonske detalje koji su preživeli više od jednog veka.

Umesto velike rekonstrukcije, odlučila je da sačuva karakter doma i njegovu istorijsku vrednost.

Planirala je potpuno drugačije renoviranje

Nina i njen suprug prvobitno su želeli da naprave veliku otvorenu kuhinju spajanjem kuhinje, trpezarije i ostalih prostorija, kao i da preurede spavaći deo kuće.

Međutim, već tokom prvih dana provedenih u novom domu shvatili su da kuća krije detalje koje ne žele da izgube.

Svoja iskustva Nina je podelila na TikToku, gde je ispričala kako joj je boravak u kući potpuno promenio pogled na renoviranje.

"Kada smo kupili kuću, planirala sam mnogo dramatičniju renovaciju", rekla je Nina Beht.

Skriveno stepenište promenilo je sve

Najveće iznenađenje bilo je skriveno stepenište pored kuhinje koje je pre više od jednog veka koristila posluga.

Upravo je mogućnost da ono bude uklonjeno tokom radova navela Ninu da odustane od prvobitnog plana.

"Proširenje kuhinje koje smo planirali verovatno bi značilo uklanjanje tog stepeništa. Tada sam shvatila da pojedini detalji zaslužuju mnogo više poštovanja pre nego što ih zauvek promenimo", objasnila je.

Renoviranje stare kuće traži više planiranja

Supružnici su ubrzo shvatili da ih očekuje mnogo više posla nego što su pretpostavljali. Rekonstrukcija elektroinstalacija, sređivanje zidova, molerski radovi i hoblovanje parketa pokazali su da je pametnije renovirati postepeno.

Takav pristup omogućio im je da bolje upoznaju prostor i izbegnu odluke zbog kojih bi kasnije mogli da se pokaju.

Kako sačuvati karakter stare kuće

Nina kaže da joj je cilj da pronađe ravnotežu između modernog načina života i očuvanja istorijskog izgleda kuće.

Kako ističe, vodila se savetom svog brata:

"Cilj je da sačuvamo njen karakter, a da je ne pretvorimo u muzej."

Iako će u budućnosti možda ponovo razmotriti proširenje kuhinje, danas više ne može da zamisli da ukloni trpezariju ili druge autentične delove kuće.

Za sada je posvećena obnovi, uređenju i očuvanju doma koji već više od 120 godina odoleva vremenu, piše People.

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