Ljudi više ne bacaju plastične poklopce - ovako ih koriste po kući i bašti

Sve više ljudi pokušava da pronađe kreativne načine za ponovnu upotrebu plastike, a obični plastični poklopci postaju neočekivano korisni u domaćinstvu, vrtu i dekoraciji enterijera.

Autor:  Nina Stojanović
12.05.2026.14:27
foto: Shutterstock
Plastika dobija novu svrhu

Stručnjaci upozoravaju da veliki deo plastike završava na deponijama čak i kada se odlaže za reciklažu, zbog čega je ponovna upotreba materijala postala važnija nego ikada.

Poklopci od kutija za hranu, kanti za farbu, posuda za sladoled ili tegli sada dobijaju potpuno novu funkciju i pretvaraju se u dekoraciju, organizatore, pa čak i male komade nameštaja.

Od poklopca do pomoćnog stočića

Veći plastični poklopci mogu lako da se pretvore u pomoćni sto uz nekoliko PVC cevi i malo lepka.

Uz dodatno farbanje i dekoraciju, mnogi ih koriste kao praktične stočiće za terasu, radionicu ili dečju sobu.

Koriste ih kao dekoraciju i umetnička platna

Ravni poklopci često se koriste kao mini platna za slikanje i ručne radove.

Mogu da se ukrašavaju akrilnim bojama, kamenčićima, mozaicima ili dekorativnim cvećem, dok ih neki spajaju u velike zidne dekoracije i viseće ukrase.

Poklopci postaju organizatori za sitnice

Plastični poklopci pokazali su se korisnim i za organizaciju nakita, kozmetike, kancelarijskog pribora i drugih sitnica.

Poklopci sa pregradama posebno su popularni kao mini organizatori za fioke i radne stolove.

Neki ih koriste i kao:

  • držače za ključeve
  • podmetače za biljke
  • držače za sapun

Od starih poklopaca prave čak i holograme

Jedna od najzanimljivijih ideja jeste izrada malog 3D hologramskog projektora pomoću providnog plastičnog poklopca i mobilnog telefona.

Uz nekoliko jednostavnih koraka moguće je napraviti mini uređaj koji prikazuje hologramske efekte direktno sa ekrana telefona.

Korisni su čak i u bašti

Poklopci imaju primenu i u vrtlarstvu.

Mnogi ih koriste kao podmetače za saksije ili kao zaštitu za voće i povrće koje leži na zemlji, poput dinja i tikvi, kako bi se smanjio kontakt sa vlagom i bakterijama.

Trend koji štedi novac i smanjuje otpad

Kreativna prenamena plastike postaje sve popularnija jer građani pokušavaju da smanje količinu otpada i uštede novac kroz praktična rešenja za dom.

Od ukrasa i polica do držača za peškire i organizatora, obični plastični poklopci postaju primer kako svakodnevni otpad može dobiti potpuno novu vrednost.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 69.085,00 €
ETH ETH 1.968,08 €
LTC LTC 49,31 €
DOT DOT 1,15 €
BCH BCH 377,63 €
LINK LINK 8,92 €
BNB BNB 564,80 €
XMR XMR 350,28 €
Powered by CoinGecko API