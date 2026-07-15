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Pojavile se nove karte za finale Svetskog prvenstva - najjeftinija košta više od 750.000 dinara

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pustila je u prodaju dodatni kontingent ulaznica za finale Svetskog prvenstva, koje će biti odigrano 19. jula na stadionu MetLajf u Ist Raderfordu, u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi.

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.18:00
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Pojavile se nove karte za finale Svetskog prvenstva - najjeftinija košta više od 750.000 dinara
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Vest je iznenadila mnoge navijače, budući da je zvanična platforma za prodaju prethodno prikazivala da su sve karte rasprodate. Ipak, cene novog kontingenta pokazuju da će prisustvo finalu biti dostupno uglavnom onima sa veoma dubokim džepom.

Više od 1.100 novih karata po ceni od 7.380 dolara

FIFA je u prodaju pustila ukupno 1.178 ulaznica druge kategorije, a cena svake iznosi 7.380 dolara (oko 752.000 dinara).

Reč je o mestima na gornjem prstenu stadiona, uz bočne linije terena.

VIP mesta koštaju i do 34.500 dolara

Za navijače koji žele mesta bliže terenu ili pristup ekskluzivnim ložama, cene su višestruko veće.

FIFA je pustila u prodaju i 68 ulaznica prve kategorije, čije se cene kreću od 19.995 do 32.970 dolara, dok luksuzni VIP paketi sa hranom i pićem dostižu čak 34.500 dolara.

FIFA nije objasnila odakle nove karte

Kako piše ABC News, iz FIFA zasad nisu odgovorili zbog čega se dodatni kontingent ulaznica pojavio tek nekoliko dana pred finale, nakon što je zvanični sistem prikazivao da je utakmica rasprodata.

Na platformama za preprodaju cene još veće

Na zvaničnoj FIFA platformi za preprodaju karata najniže cene počinju od oko 7.440 dolara, dok pojedini prodavci traže višemilionske iznose koji su, po svemu sudeći, više simbolični nego realni.

Za poređenje, ulaznice za četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva mogle su da se kupe po cenama između 1.600 i 3.995 dolara, što dodatno pokazuje koliko je interesovanje za veliko finale podiglo cene.

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Fifa cena karata Svetsko prvenstvo u fudbalu

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