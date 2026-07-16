Od Korčule i Lumbarde do Vele Luke, crni biser Jadrana krije brojne prirodne lepote.

Guste šume hrasta čerike i bora inspirisale su stare Grke da ostrvo nazovu Crna Korčula (grčki: Korkyra Melaina; latinski: Korkyra Nigra).

Posuta brojnim maslinjacima i vinogradima, Korčula nudi prelepe uvale i plaže, a jedna od onih koje vredi posetiti je svakako Čavića Luka, nedaleko od Zavalatice i Čarskog polja, poznatog po pošipu.

Ako vas putovanje odvede u istraživanje ovog dela ostrva, možda će vas očarati šljunkovita plaža sa peskovitim morskim dnom, koja, pored svih nijansi plave, krije još jednu posebnost - malu kapelu Gospe od Čarskog polja.

Prema legendi, Gospa se ukazala pastirici Tasovčici na praznik Svetog Jakova 25. jula u Čavića Luci.

Kako doći do plaže?

Do plaže se dolazi šljunkovitim putem na čijem početku ćete naći mali parking. Van sezone nema gužve, ali nema ni hlada, pa ponesite suncobran ili šator za plažu, piše Pun kufer.

U blizini nećete naći kafiće i prodavnice, pa je dobra ideja poneti vodu kako biste mogli da uživate u tirkiznim i indigo nijansama mora koje se stapaju sa plavetnilom neba.

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