Revolucija u gradnji kuće - gotova za 5 dana, bez klasičnih cigli

Ipak, sistem cigli od reciklirane plastike koji je razvila kolumbijska kompanija Conceptos Plásticos odavno je prevazišao fazu ideje. Koristeći modularne blokove koji se brzo uklapaju jedan u drugi, ovaj sistem pretvara odbačenu plastiku u zidove, učionice, skloništa i kuće.

U tome se krije važna razlika. Nedavni medijski napisi predstavljaju ovu tehnologiju kao građevinski trend za 2026. godinu, ali zvanični podaci pokazuju da je priča mnogo duža. Ne radi se toliko o potpuno novom izumu, koliko o građevinskoj metodi koja doživljava novi talas pažnje u trenutku kada su troškovi stanovanja, zagađenje plastikom i potreba za bržom gradnjom postali gorući problemi.

Nije baš izum iz 2026. godine

Kompanija Conceptos Plásticos navodi da je osnovana u Kolumbiji 2010. godine sa ciljem da dokaže kako plastični otpad može postati nešto više od problema. Danas kompanija svoj rad opisuje kao pretvaranje reciklirane plastike u održive i izdržljive građevinske materijale za stambene sisteme i druge građevinske elemente, piše Ecoticias.

To menja perspektivu. Prava vest nije da su se plastične cigle iznenada pojavile 2026. godine, već da se modularna ideja, nekada smatrana neobičnom, danas sve više posmatra kao praktično rešenje za jeftiniju i bržu gradnju.

Kako funkcionišu plastične cigle

Sistem koristi prikupljenu plastiku koja se prerađuje u blokove i građevinske elemente. U projektu koji je sproveo UNICEF u Obala Slonovače, cigle se proizvode od plastike koja ne sadrži PVC. Organizacija navodi da je materijal jednostavan za sklapanje, izdržljiv, vodootporan, dobro izolovan i projektovan da izdrži snažne vetrove.

Zamislite to manje kao zidanje klasičnim ciglama, a više kao sastavljanje veoma ozbiljnog seta međusobno povezanih blokova. Upravo zahvaljujući tom jednostavnom sistemu uklapanja moguće je smanjiti potrebu za radnom snagom i ubrzati montažu, posebno u područjima gde su transport cementa, cigala i teške opreme skupi ili spori.

Zašto je pet dana važno

Prema zvaničnom saopštenju UNICEF-a, porodičnu kuću mogu da izgrade četiri osobe za samo pet dana, čak i bez prethodnog građevinskog iskustva. To je izuzetno značajna tvrdnja, naročito za zajednice u kojima čekanje mesecima na bezbedan krov nad glavom nije samo neprijatnost, već i ozbiljan rizik.

U praksi to znači da brzina postaje deo vrednosti ovog sistema. Mala kuća, sklonište ili učionica mogu biti podignuti za kratko vreme, uz manje specijalizovanih radnika i manje ometanja nego na klasičnom gradilištu punom prašine, buke, kamiona i građevinskog otpada.

Ekološka računica

Plastični otpad predstavlja drugu polovinu ove priče. UNICEF navodi da samo grad Abidžan dnevno proizvede više od 280 metričkih tona plastičnog otpada, dok se reciklira svega oko pet odsto.

Fabrika koju su podržali UNICEF i Conceptos Plásticos projektovana je da reciklira 9.600 metričkih tona plastičnog otpada godišnje. Ta plastika bi u suprotnom mogla završiti na deponijama, u rekama, na ulicama ili u kanalizacionim sistemima, gde dodatno pogoršava probleme poplava i sanitacije.

Jeftinije, lakše i brže

UNICEF je saopštio da su ove cigle oko 40 odsto jeftinije i 20 odsto lakše od konvencionalnih građevinskih materijala. Lakši zidovi olakšavaju transport, dok niži troškovi materijala mogu biti od velikog značaja za porodice, škole i lokalne vlasti koje pažljivo raspolažu budžetom.

Ipak, „jeftinije“ ne znači automatski i „jednostavno svuda“. Građevinski propisi, dozvole, pravila osiguranja, protivpožarni standardi i lokalni inženjerski zahtevi mogu odlučiti da li će kuća od plastičnih cigala biti odobrena ili će ostati samo projekat na papiru.

Šta bi kupci trebalo da provere

Pre nego što neko zamisli da naruči plastičnu kuću kao komad nameštaja, potrebno je postaviti nekoliko važnih pitanja. Da li sistem ispunjava lokalne građevinske propise? Da li je testiran na otpornost na požar, UV zračenje, visoke temperature, oluje i dugoročnu strukturnu stabilnost u konkretnim klimatskim uslovima?

Važan je i komfor stanovanja. Zid može biti vodootporan i brz za montažu, ali vlasnicima su i dalje potrebni dobra ventilacija, bezbedne električne instalacije, zvučna izolacija i termička zaštita koja funkcioniše tokom vrelih letnjih dana i hladnih zimskih noći. Na kraju, dom mora biti prijatan za život, a ne samo tehnološki zanimljiv.

Od skloništa do škola

Možda je najjači dokaz uspeha ove tehnologije upravo u školama. UNICEF je sarađivao sa kompanijom Conceptos Plásticos na izgradnji učionica od recikliranih plastičnih cigala u Obali Slonovače, gde je nedostatak školskog prostora doveo do prenatrpanih učionica.

Prema podacima UNICEF-a u Obali Slonovače, kroz ovaj projekat izgrađene su 262 učionice, reciklirano je oko 1.441 metrička tona plastike, a više od 13.100 dece dobilo je pristup školovanju. To više nije mali pilot-projekat.

Plastične kuće i naredni izazov

Ova ideja nosi veliki potencijal, ali i određena upozorenja. Cigle od reciklirane plastike mogu pomoći da se otpad pretvori u korisnu infrastrukturu, ali same po sebi ne rešavaju problem prekomerne proizvodnje plastike.

Najbolja verzija ovog koncepta nije čarobna zamena za svaku ciglu, gredu ili betonski temelj. To je alat. Ako se koristi pažljivo, temeljno testira i primenjuje u odgovarajućim uslovima, može pretvoriti deo problema plastičnog otpada u zidove i objekte koji su ljudima zaista potrebni.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: