Dok se mnogi pitaju da li je letovanje na Jadranu skuplje nego u Španiji ili Grčkoj, turisti koji su posetili Hrvatsku imaju različita mišljenja.

"Rečeno mi je da je Hrvatska skuplja od Španije, ali nije. A čak i da jeste - vredi! Prelepo je", rekao je jedan turista iz Australije, koji je podelio svoje utiske o cenama i ponudi.

Sličnog mišljenja je i jedan Slovenac koji kaže da visoke cene nisu problem samo Hrvatske.

"Sve je skupo, i Grčka i Španija“, poručio je on.

Turisti troše više nego ranije

Prva polovina godine u hrvatskom turizmu bila je na nivou prošlogodišnje kada je reč o broju noćenja, ali potrošnja turista nastavlja da raste.

Prema podacima koje prenosi HRT, strani gosti su prošle godine u Hrvatskoj ostavili 15,3 milijarde evra, što je oko dva odsto više nego godinu ranije.

Posebno se izdvaja Istra, gde je vrednost fiskalizovanih računa u prvoj polovini godine dostigla gotovo 564 miliona evra. To predstavlja rast od 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj izdatih računa povećan za šest odsto, piše Poslovnom dnevniku.

Najveći rast beleže restorani i kafići, dok je u trgovinskom sektoru broj računa približno na prošlogodišnjem nivou.

Veća potrošnja, ali i veća konkurencija

Ipak, nisu svi ugostitelji osetili isti rast prometa. Vlasnici objekata u turističkim centrima navode da veći broj gostiju ne znači automatski i veću zaradu po objektu.

"Kafić radi slično kao prošle godine, dok mi se čini da restorani rade nešto slabije", rekao je ugostitelj Denis Bimbašić.

Objašnjenje za takvu situaciju daje ugostitelj Oriano Otočan, koji smatra da je razlog velika konkurencija i sve veća ponuda.

"Potrošnja svakako raste, ali možda pada pojedinačno po objektu jer je mnogo više mesta za sedenje i mnogo veća ponuda", rekao je on.

Hrvatska i dalje konkurentna Evropi

Predsednik Hrvatske trgovinske komore Splita Jože Tomaš ocenjuje da su hrvatske cene uglavnom konkurentne u odnosu na ostatak Evrope.

"Turizam se odavno promenio. Ulaskom u Evropsku uniju cene su postale konkurentne. Možda su neki proizvodi skuplji, ali kada se sve uporedi, tu smo negde", rekao je Tomaš.

Iako se često može čuti da je Hrvatska među skupljim destinacijama na Mediteranu, utisci turista pokazuju da mnogi smatraju da kvalitet, priroda i atmosfera opravdavaju cenu.

Za mnoge goste, pitanje više nije samo koliko košta odmor, već šta za taj novac dobijaju.

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