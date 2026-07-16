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Svet

Tramp povukao novi potez - SAD od 22. jula uvode carine od 25 odsto na uvoz iz Brazila

Sjedinjene Američke Države uvešće od 22. jula carine od 25 odsto na većinu robe koja se uvozi iz Brazila, saopštila je Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika (USTR). 

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug16.07.2026.11:35
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Tramp povukao novi potez - SAD od 22. jula uvode carine od 25 odsto na uvoz iz Brazila
Rawpixel.com / Shutterstock.com
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AJSTUDIO PHOTOGRAPHY / Shutterstock
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Reč je o prvoj zemlji obuhvaćenoj novom trgovinskom strategijom administracije predsednika Donalda Trampa, koja se zasniva na istragama o navodno nepoštenim trgovinskim praksama.

Vašington: Brazilske politike štete američkoj trgovini

Kako navodi USTR, jednogodišnja istraga pokazala je da brazilske politike u oblastima digitalne trgovine, carina, zaštite intelektualne svojine, pristupa tržištu etanola i borbe protiv krčenja šuma predstavljaju prepreku američkim kompanijama.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir izjavio je da su nove mere neophodne kako bi američki radnici i preduzeća mogli ravnopravno da se takmiče na tržištu.

„Opsežni pregovori sa Brazilom tokom protekle godine nisu rešili ove probleme, ali ostajemo otvoreni za nastavak razgovora“, rekao je Grir.

Rubio optužio brazilsku vladu

Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da vlada brazilskog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve nije pregovarala „u dobroj veri“.

„Predsednik Lula stavio je sopstveni ego ispred interesa brazilskog naroda“, poručio je Rubio.

Nisu svi proizvodi obuhvaćeni carinama

Nove američke carine neće važiti za pojedine ključne brazilske izvozne proizvode, među kojima su:

  • govedina,
  • kafa,
  • avioni,
  • sirovo gvožđe,
  • retki metali.

Međutim, carine će biti uvedene na veliki broj drugih proizvoda, uključujući šećer, čelik i tekstil.

Brazil najavio odgovor

Brazilski predsednik Lula da Silva oštro je kritikovao odluku Vašingtona, ocenivši da su nove mere neopravdane.

Brazil je najavio da će zaštitu zatražiti pred Svetskom trgovinskom organizacijom (STO), ali i da razmatra uvođenje recipročnih mera prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Istovremeno, SAD vode i posebnu istragu o navodnoj upotrebi prinudnog rada u pojedinim sektorima brazilske privrede. Ukoliko se optužbe potvrde, deo brazilskog izvoza mogao bi da bude pogođen dodatnom carinom od 12,5 odsto, čime bi ukupno opterećenje dostiglo 37,5 odsto.

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Donald Tramp Brazil carine

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