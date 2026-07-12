Možete li uopšte da zamislite kakav je osećaj biti topao na 50 stepeni? S obzirom na temperature koje ovih dana doživljavamo, nije nemoguće da ćete to moći da potvrdite, ali učinite nam uslugu i prihvatite sliku koju ćemo vam ponuditi za poređenje.

Uzećemo kuhinju kao primer, jer na oko pedeset stepeni već možete osetiti miris ručka. Prvi talas toplote izlazi iz rerne, i šta god se peče počinje polako da cvrči. Sada vam je možda jasnije šta je zapravo 50 stepeni. Ako to uzmemo u obzir, pretpostavljamo da ovo definitivno nije mesto gde hodamo bosi.

Pri tom broju, većina nas će instinktivno skloniti ruke sa vruće površine, potražiti hlad i zapitati se ko bi pri zdravoj pameti boravio na takvom mestu. U Ninu je odgovor vrlo jednostavan, skoro svi znaju za jednu neobičnu tradiciju.

Sunce zagreje pesak do usijanja, a ljudi ga koriste kao terapiju

Temperatura peska na plaži u Ninskoj laguni leti redovno dostiže više od četrdeset stepeni. U sezoni, kada je sunce visoko i more u plićaku više ne može da se ohladi, taj broj se penje na preko pedeset. I upravo u tom pesku, na tom temperaturnom pragu, stanovnici Nina i posetioci koji poznaju tradiciju leže i ostaju, ponekad i po sat vremena, dok toplina polako ne prodre u njihove bolne zglobove.

Ovaj prizor nije turistička atrakcija u uobičajenom smislu. Niti je to moderna velnes inovacija. Ninska laguna je plitki, zatvoreni zaliv pored grada koji je u rimsko doba nosio ime Enona, a tradicija lečenja toplim peskom na ovim lagunama stara je koliko i rimsko prisustvo u Dalmaciji, piše Putni kofer.

Balneološke metode koje su Rimljani koristili na ovom delu jadranske obale bile su dobro poznate i razvijene, a lagunski pesak je bio deo tog sistema mnogo pre nego što je iko izgovorio reč velnes.

Plitka laguna i sunčeva energija stvaraju jedinstven prirodni fenomen

Fizičko objašnjenje nije složeno, ali je fascinantno. Ninska laguna je izuzetno plitka, na mestima duboka samo oko dvadeset centimetara, što znači da sunčeva energija gotovo podjednako zagreva i more i dno.

Za razliku od otvorenog mora, gde se toplota rasipa u dubine, laguna funkcioniše kao prirodni kolektor. Pesak upija toplotu ceo dan i zadržava je dugo vremena. Kada uđete u takvu lagunu i stojite, voda deluje mlako, gotovo nezanimljivo, a pod nogama osećate da dno bukvalno gori.

Upravo tu toplotu, koja se direktno prenosi na kožu i zglobove, posetioci koriste za ublažavanje simptoma reumatizma, artritisa i hroničnih inflamatornih stanja.

Postupak je jednostavan do te mere da može iznenaditi ljude naviknute na tretmane u spa centrima. Izaberete mesto, legnete u plitko more pored obale, a zatim vrelim peskom premažete zglobove koji vas muče.

Toplota prodire polako i ravnomerno, ne agresivno kao u termalnoj kupki, već postepeno, iz dubine ka površini tela. Iskusni korisnici znaju koliko je vremena dovoljno i kada telo počinje da šalje signal da je lečenje završeno. Savremeni reumatolog bi to nazvao termoterapijom.

Grad koji osvaja i bez vrelog peska

Uprkos tome, znate da je Nin grad koji bi privukao pažnju i bez svoje lagune. Na malom gradskom ostrvu, povezanom sa kopnom kamenim mostovima, stoji crkva Svetog Križa, preromanska crkva iz 9. veka koja je među najstarijim sačuvanim verskim objektima u Hrvatskoj.

Niko ne može da pogodi njenu veličinu dok ne stane pored nje i shvati koliko je zapravo mala. Tu su i solane koje su snabdevale Nin solju tokom celog srednjeg veka, i staro gradsko jezgro.

Međutim, laguna je razlog zašto se čak i oni koji nemaju zdravstvenih problema vraćaju u Nin. Iskustvo ležanja u plitkoj vodi dok pesak pod vašim telom polako odaje toplotu je samo po sebi posebno.

Teško ga je uporediti sa termalnim kupatilima ili spa centrima jer nema bazena, kabina ili tretmana, i nema mirisa hlora. Postoje samo sunce, more i pesak, koji se tokom dana zagreva više nego što biste očekivali. Ponekad su to najjednostavnije stvari koje najduže opstaju, a u Ninu jesu već skoro dve hiljade godina.

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