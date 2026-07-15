Ipak, sve više vlasnika stanova i kuća odlučuje se za drugačije rešenje koje omogućava da prostor ostane svetao, a istovremeno znatno hladniji.

Reč je o specijalnim folijama za prozore koje odbijaju veliki deo sunčeve toplote i štite prostor od pregrevanja.

Zašto se stan toliko zagreva?

Kada sunčevi zraci prolaze kroz staklo, toplota ulazi u prostoriju i zadržava se u nameštaju, podovima i zidovima. Zbog tog takozvanog efekta staklenika temperatura u stanu može veoma brzo da poraste, posebno ako su prozori okrenuti ka jugu ili zapadu.

Kvalitetne folije za prozore funkcionišu kao zaštitni sloj koji reflektuje veliki deo sunčeve toplote i blokira više od 90 odsto UV zračenja. Prema proizvođačima, u određenim uslovima temperatura u prostoriji može biti niža i do sedam stepeni u odnosu na prostor bez zaštite.

Koje vrste folija postoje?

Na tržištu postoji nekoliko vrsta folija, u zavisnosti od potreba korisnika.

Solarne folije namenjene su zaštiti od toplote i UV zračenja, smanjuju odsjaj na ekranima i štite nameštaj od izbleđivanja.

Ogledalo folije povećavaju privatnost tokom dana jer spolja izgledaju poput ogledala, dok iz unutrašnjosti omogućavaju normalan pogled.

Termoizolacione (Low-E) folije koriste se tokom cele godine – leti odbijaju toplotu, a zimi pomažu da toplota ostane u prostoru, pa mogu doprineti nižim troškovima grejanja i hlađenja.

Sigurnosne folije dodatno učvršćuju staklo i smanjuju rizik od rasipanja u slučaju loma.

Koliko koštaju?

Cena zavisi od vrste folije i kvaliteta materijala.

Osnovne reflektujuće folije uglavnom koštaju između 15 i 20 evra po kvadratnom metru, ogledalo i mat folije oko 30 evra, sigurnosne oko 40 evra, dok premium termoizolacione mogu dostići i 55 evra po kvadratu.

Da li se isplate?

Stručnjaci savetuju da ugradnju obavljaju ovlašćeni majstori, jer nepravilno postavljena folija može da napravi mehuriće, izgubi funkciju ili počne da se odlepljuje.

Iako početno ulaganje nije malo, kvalitetne folije mogu trajati i do 15 godina. Uz manju potrošnju električne energije, zaštitu nameštaja od UV zračenja i prijatniju temperaturu u domu, mnogi ovu investiciju smatraju dugoročno isplativom, piše Biznis Kurir.

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