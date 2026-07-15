EUR EUR 117,01 117,36din 117,72
USD USD 102,57 102,88din 103,19
CAD CAD 72,47 72,69din 72,91
AUD AUD 71,12 71,34din 71,55
GBP GBP 137,29 137,70din 138,12
CHF CHF 126,70 127,09din 127,47
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako

Svakog leta mnogi se bore sa istim problemom – čim sunce upeče, spuštaju roletne, pale klimu na najjače i zatvaraju se u zamračene prostorije.

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.17:00
0
Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako
brizmaker / Shutterstock
Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd
Foto: Expo 2027
 Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd
Prethodna vest
Pojavile se nove karte za finale Svetskog prvenstva - najjeftinija košta više od 750.000 dinara
Kovop / Shutterstock
Pojavile se nove karte za finale Svetskog prvenstva - najjeftinija košta više od 750.000 dinara
Sledeća vest

Ipak, sve više vlasnika stanova i kuća odlučuje se za drugačije rešenje koje omogućava da prostor ostane svetao, a istovremeno znatno hladniji.

Reč je o specijalnim folijama za prozore koje odbijaju veliki deo sunčeve toplote i štite prostor od pregrevanja.

Zašto se stan toliko zagreva?

Kada sunčevi zraci prolaze kroz staklo, toplota ulazi u prostoriju i zadržava se u nameštaju, podovima i zidovima. Zbog tog takozvanog efekta staklenika temperatura u stanu može veoma brzo da poraste, posebno ako su prozori okrenuti ka jugu ili zapadu.

Kvalitetne folije za prozore funkcionišu kao zaštitni sloj koji reflektuje veliki deo sunčeve toplote i blokira više od 90 odsto UV zračenja. Prema proizvođačima, u određenim uslovima temperatura u prostoriji može biti niža i do sedam stepeni u odnosu na prostor bez zaštite.

Koje vrste folija postoje?

Na tržištu postoji nekoliko vrsta folija, u zavisnosti od potreba korisnika.

Solarne folije namenjene su zaštiti od toplote i UV zračenja, smanjuju odsjaj na ekranima i štite nameštaj od izbleđivanja.

Ogledalo folije povećavaju privatnost tokom dana jer spolja izgledaju poput ogledala, dok iz unutrašnjosti omogućavaju normalan pogled.

Termoizolacione (Low-E) folije koriste se tokom cele godine – leti odbijaju toplotu, a zimi pomažu da toplota ostane u prostoru, pa mogu doprineti nižim troškovima grejanja i hlađenja.

Sigurnosne folije dodatno učvršćuju staklo i smanjuju rizik od rasipanja u slučaju loma.

Koliko koštaju?

Cena zavisi od vrste folije i kvaliteta materijala.

Osnovne reflektujuće folije uglavnom koštaju između 15 i 20 evra po kvadratnom metru, ogledalo i mat folije oko 30 evra, sigurnosne oko 40 evra, dok premium termoizolacione mogu dostići i 55 evra po kvadratu.

Da li se isplate?

Stručnjaci savetuju da ugradnju obavljaju ovlašćeni majstori, jer nepravilno postavljena folija može da napravi mehuriće, izgubi funkciju ili počne da se odlepljuje.

Iako početno ulaganje nije malo, kvalitetne folije mogu trajati i do 15 godina. Uz manju potrošnju električne energije, zaštitu nameštaja od UV zračenja i prijatniju temperaturu u domu, mnogi ovu investiciju smatraju dugoročno isplativom, piše Biznis Kurir

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo
 

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

prozori toplota folija

Povezane vesti

Vreo asfalt i pune gume nisu problem - opasnost vreba s druge strane
Foto: Tatiana Diuvbanova/Shutterstock

Vreo asfalt i pune gume nisu problem - opasnost vreba s druge strane

13:26 | 0
Stručnjaci otkrivaju - svi je bacaju, a može prepoloviti račune za grejanje
Foto: Shutterstock/Utoimage

Stručnjaci otkrivaju - svi je bacaju, a može prepoloviti račune za grejanje

18:33 | 0
Ovo ogrevno drvo štedi novac - gori najduže i daje najviše toplote
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Ovo ogrevno drvo štedi novac - gori najduže i daje najviše toplote

16:42 | 0
Otarasite se zime - genijalan trik za prozore koji štedi novac
Foto: Shutterstock/Nick Beer

Otarasite se zime - genijalan trik za prozore koji štedi novac

12:20 | 0
Nevidljivi trošak - Navika koja zimi donosi više štete nego koristi
Foto: Shutterstock/New Africa

Nevidljivi trošak - Navika koja zimi donosi više štete nego koristi

10:10 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Prekopajte stare kutije pre nego što ih bacite - ove igračke danas vrede i do 20.000 evra
Shutterstock / Yuliia Yuliia

Prekopajte stare kutije pre nego što ih bacite - ove igračke danas vrede i do 20.000 evra

10:26 Biz Lifestyle
Hiljade ljudi u Evropi i danas žive pod zemljom - računi su im skoro upola manji
Foto: Emily Marie Wilson/Shutterstock

Hiljade ljudi u Evropi i danas žive pod zemljom - računi su im skoro upola manji

09:50 Biz Lifestyle
Vozači prave veliku grešku - jedan klik može da zaključa automobil na nekoliko sati
Foto. Editorial/astudio/Shutterstock

Vozači prave veliku grešku - jedan klik može da zaključa automobil na nekoliko sati

19:00 Biz Lifestyle
Za samo tri dana izlili 70.000 kubika betona - oboren svetski rekord, projekat ušao u Ginisovu knjigu
Foto: Shutterstock / Sach336699

Za samo tri dana izlili 70.000 kubika betona - oboren svetski rekord, projekat ušao u Ginisovu knjigu

15:29 Biz Lifestyle
Svi pričaju o Halandovom suveniru - fudbaler kući poneo prepariranog rakuna vrednog 750 dolara
Foto: Editorial/Jose Breton-Pics Action/Shutterstock

Svi pričaju o Halandovom suveniru - fudbaler kući poneo prepariranog rakuna vrednog 750 dolara

11:00 Biz Lifestyle
Čovek parkirao besplatno, a ujutru dobio kaznu - tokom noći prefarbali linije oko njegovog automobila
FOTO: Printscreen / speko61

Čovek parkirao besplatno, a ujutru dobio kaznu - tokom noći prefarbali linije oko njegovog automobila

09:28 Biz Lifestyle
Najružniji grad na svetu nalazi se u Evropi - ljudi masovno dolaze da vide da li je zaista takav
Foto: Editorial/pmvfoto/Shutterstock.com

Najružniji grad na svetu nalazi se u Evropi - ljudi masovno dolaze da vide da li je zaista takav

20:00 Biz Lifestyle
Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra
Editorial credit: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com

Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra

18:00 Biz Lifestyle
Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara
Foto: Shutterstock / Yaroslav Astakhov

Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

15:59 Biz Lifestyle
Ulice su im čiste kao apoteka - turistima je ulaz zabranjen nedeljom
Foto: Samarth Jhingan/Shutterstock

Ulice su im čiste kao apoteka - turistima je ulaz zabranjen nedeljom

20:03 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

16min

Stan može da bude hladniji i bez klime - temperatura pada i do 7 stepeni, a mnogi tek sada otkrivaju kako

31min

Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd

58min

Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste

1H

Tramp dobija svoj zlatnik - Amerika počinje izradu kovanice sa likom predsednika

2H

"Previše se krade" - bivša radnica poznate prodavnice otkrila šta kupci rade u kabinama za presvlačenje

1D

Gde su cene letovanja pale - u ovim mestima apartmani su sada i do 30 odsto jeftiniji nego pre samo nekoliko nedelja

1D

Bez gužve i betona - na samo nekoliko sati od Srbije, Plava laguna oduševljava turiste

1D

"Nisu izlazili iz stana 14 dana" - vlasnici apartmana otkrili mračnu stranu sezone

1D

Dobre vesti za građane - najavljeno povećanje penzija i plata, uskoro stižu detalji

1D

Čovek parkirao besplatno, a ujutru dobio kaznu - tokom noći prefarbali linije oko njegovog automobila

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,72
USD USD 102,57 102,88 103,19
CAD CAD 72,47 72,69 72,91
AUD AUD 71,12 71,34 71,55
GBP GBP 137,29 137,7 138,12
CHF CHF 126,7 127,09 127,47

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.518,00 €
ETH ETH 1.634,17 €
LTC LTC 39,32 €
DOT DOT 0,75 €
BCH BCH 204,17 €
LINK LINK 7,26 €
BNB BNB 506,72 €
XMR XMR 290,13 €
Powered by CoinGecko API