Ovi prirodni bazeni su spas od letnjih vrućina.Kada termometar dostigne nezamislive visine, stanovnici Samoe i njeni gosti odlaze u prirodni bazen To Sua. To je zapravo rupa duboka oko 30 metara koja je ispunjena čistom tirkiznom vodom.

Do nje se spuštate pomoću drvenih merdevina, a na dnu vas čeka prizor kao iz raja - prirodni bazen okružen vulkanskim stenama i bujni Italijani se rashlađuju u prirodnom bazenu Grota dela Poesija ili Pećina poezije, koja se nalazi u blizini grada Roka Vekija u regionu Salento.

Ime je dobila jer se, prema legendi, ovde kupala prelepa princeza, čija je lepota privukla pesnike iz tog kraja. More je ispunilo šupljinu u krečnjačkim stenama i stvorilo prirodni bazen izuzetne lepote, koji se posećuje radi plivanja, ronjenja, pa čak i skakanja u vodu sa litice.

Čitav svet se divi Pamukaleu u jugozapadnoj Turskoj - ovo prirodno čudo poznato je po svojim kaskadnim terasastim bazenima ispunjenim lekovitom mineralnom vodom. Iako se nećete baš osvežiti zbog temperature vode, dobra vest je da možete plivati u bilo koje doba godine.

Nedaleko od travertinskih terasa Pamukalea nalazi se prirodni bazen nazvan po poslednjoj kraljici drevnog Egipta. Kleopatrain bazen je dobio ime jer se kaže da se sama Kleopatra kupala u njegovoj mineralnoj vodi, piše Pun kufer.

Meksikanci vole senot Ik Kil u blizini Čičen Ice - ovaj prirodni bazen, širok 60 metara i dugačak 40 metara, zapravo je krečnjačka vrtača ispunjena vodom, okružena visokim liticama prekrivenim tropskom vegetacijom. Sve ove bazene nisu napravile ljudske ruke, već Majka Priroda. Pogledajte koji se prirodni bazeni smatraju najlepšim na svetu u foto galeriji na početku teksta.

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